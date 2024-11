Tunisie: Artisanat - Journées promotionnelles à Tunis - A chaque région son parfum d'antan !

Dans la foulée des rendez-vous professionnels dont profitent artisanes et artisans, des journées promotionnelles du secteur sont aussi là pour les aider à mieux s'exposer. Et revoilà une nouvelle édition, dédiée à Gafsa et Médenine, qui se déroule actuellement à Tunis.

Quelque 17 artisans et artisanes, œuvrant en matière de tissage artisanal, mergoum, tapisserie murale, poterie traditionnelle, orfèvrerie et d'autres petits métiers ancestraux, sont en train de s'exposer, à la Galerie de l'information à Tunis.

Le volet commercialisation, un souci

Cette semaine, du 11 au 16, c'est au tour des deux gouvernorats de Gafsa et de Médenine auxquels est dédié cet espace, où des produits faits main, des articles et des objets d'art qui allient authenticité et modernité. L'artisanat tunisien étant, alors, revisité, recherché et réinventé, afin de répondre à tous les besoins et les goûts. En fait, leur exposition puise leur essence dans un programme régional des journées promotionnelles, régulièrement organisées à l'intention des artisans issus de toutes les régions du pays. Des artisans fidèles à leur passé, hantés par le souci de se concilier avec leur présent sans cesse évolutif.

Pour eux, une telle opportunité, à chaque fois renouvelée, constitue une plaque tournante d'expositions-ventes qui pourrait, certes, leur ouvrir de nouveaux horizons, aux fins de conquérir des marchés prometteurs.

D'autant plus qu'il s'agit, là, d'une aubaine commerciale et économique qui leur apporte des gains et leur permet de se faire connaître auprès de clients effectifs et potentiels. Cela dit, elle ne manque pas d'étoffer leurs carnets d'affaires et élargir, de la sorte, leur capacité de production et de productivité. Le volet commercialisation étant toujours leur bête noire.

Les sociétés communautaires de la partie

Et pour cause. L'Office national de l'artisanat (ONA) semble faire de son mieux pour aider ces artisans à produire, créer, innover et vendre leurs produits sur le marché local. Ceci passe par leur participation dans des salons et foires à l'intérieur et à l'extérieur du pays. La présence de la société communautaire locale, basée dans la délégation Om El Khir à Gafsa, à ces journées promotionnelles, relève de l'intérêt particulier que l'on accorde à ce genre de sociétés dont le nombre va crescendo, en si peu de temps.

Aussi, cela traduit-il bel et bien une volonté présidentielle visant à mieux exploiter les ressources naturelles locales, à même de répartir équitablement les fruits de la croissance. Le but étant de promouvoir le développement régional et générer des revenus et de nouveaux postes d'emploi décent.