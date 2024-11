Tunisie: Ecomondo 2024 en Italie - Les technologies vertes au secours de l'environnement

De notre envoyé spécial à Rimini, Hamma HANACHI

La 27e édition d'Ecomondo, principal Salon européen de l'économie verte organisé par Italian Exhibition Group, est partie sur les chapeaux de roues. Branle-bas de combat au quartier de la Foire, des paquets de professionnels, de décideurs publics et privés y assistent. Les visiteurs tiennent la file pour accéder aux entrées de la plus grande foire européenne de l'écologie.

Ce rendez-vous incontournable de l'environnement et de l'économie verte donne des signes d'un succès certain. A la lumière des chiffres présentés, tout doute sur sa réussite est écarté. Jugez-en : des délégations de plus de 100 pays et 72 organisations, institutions et associations sectorielles du monde entier y participent.

Les élèves face à leur environnement

Ce principal salon des technologies vertes rassemble 650 acheteurs d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Amérique latine. Ainsi, le salon confirme son rôle de hub international de première importance pour l'économie verte et agit comme un véritable catalyseur communautaire à travers une série de rendez-vous internationaux.

Naturellement, tout le gratin politique national et régional était présent à la cérémonie d'ouverture. Gilberto Pichetto Fratin, ministre italien de l'Environnement et la Sécurité énergétique, déclare : «Ecomondo offre un avantage certain à l'économie nationale». Fabrizio Lobasso, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, se félicite, «Nous sommes fiers de la valeur que l'Italie apporte au monde avec ce que représente Ecomondo, comme plateforme de dialogue pour de nouvelles opportunités».

Prenant sérieusement en compte le rôle et la responsabilité des futures générations dans la préservation du climat, les responsables de la Foire ont ouvert les portes aux élèves qui se sont «éclatés» en groupes dans les stands, découvrant les arcanes, les secrets et les enjeux relatifs à l'environnement. Les responsables présents et des exposants expliquent patiemment le fonctionnement des machines de recyclage des déchets industriels, le cycle de l'eau et l'économie bleue ou encore la bio énergie et l'agriculture, le procédé de détoxication des eaux usées ; on les éclaire sur le début et la fin de vie des déchets ou encore le recyclage du plastique, des polymères et les déchets des activités agricoles, etc,.

Croissance verte en Afrique

L'édition 2024 a accordé également une attention particulière au continent africain, conformément au plan Mattei du gouvernement italien et à l'événement African Green Growth (4e édition), organisé par Ecomondo, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et de la Sécurité énergétique et la structure de mission pour la mise en oeuvre du plan Mattei. Huit délégations africaines et 104 participants d'Algérie, d'Egypte, de Tunisie, du Maroc, de Côte d'Ivoire, du Botswana, du Sénégal, d'Afrique du Sud et du Kenya participent à la foire.

La collaboration avec la Fondation E4Impact, qui opère dans 20 pays africains (présidée par Letizia Moratti) et réalise des programmes de formation MBA, d'accélération, d'incubation et de soutien à l'entrepreneuriat local, semble également importante. La 4e édition de la «Semaine de réseautage d'affaires en Italie» d'E4Impact (Milan, 4-8 novembre 2024) s'est concentrée sur l'économie circulaire et a intégré une visite à la Foire.

...Et un stand tunisien pour 2025

Au dernier jour d'Ecomondo 2024, une rencontre dédiée à l'Afrique a réuni des responsables d'une vingtaine d'entreprises et d'organismes, dont la Fédération tunisienne du textile de l'habillement, l'Agence nationale de gestion des déchets, le Pôle technologique de Borj Cédria, de l'Utica, le Citet. Au terme de cette rencontre, un accord a été conclu entre la Chambre syndicale nationale des fabricants transformateurs de plastique de l'Utica et la direction générale du Salon Ecomondo. Cet accord stipule la participation des industriels tunisiens du plastique avec l'exposition de leurs produits à la prochaine session d'Ecomondo 2025.

Alors que la COP 29 sur le climat s'est ouverte (lundi 11 novembre) sous un nuage d'inquiétudes à Bakou en Azerbaïdjan, vu qu'elle est censée se concentrer en priorité sur la question de la finance climatique pour parvenir au déblocage d'un budget conséquent nécessaire aux pays en développement, afin d'affronter la crise climatique, Ecomondo a affiché une formidable réussite et un succès indéniable.

A la lueur des témoignages recueillis auprès des responsables, l'édition 2024 a tenu ses promesses sur tous les plans. Une fois de plus, cette manifestation écologique montre qu'elle est réellement et définitivement engagée dans ses politiques de lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de l'environnement.