Tunisie: USBG - Sur la bonne voie

Après une entame de saison catastrophique, le retour aux manettes de Mohamed Ali Mâalej coïncide avec un début de sursaut de bon augure.

Après avoir ramené un nul précieux de Soliman, l'USBG a réussi à rentrer avec un partage des points d'un autre difficile déplacement, cette fois à Métlaoui. Pour son premier match à la tête des «Jaune et Noir», Mohamed Ali Maâlej a réussi à rentrer avec un point face à un concurrent direct des plus coriaces sur son terrain.

Son adjoint Nizar Sansa ne cache pas sa satisfaction après ce résultat. «C'est une bonne affaire pour nous, même si nous avions aimé renouer avec le succès, affirme-t-il. Nous avons été surpris par le but de la septième minute de jeu de Nassim Chachia, mais nous avons su réagir et répondre après seulement dix minutes grâce à un but de notre arrière central Iyed Touis.

Cette égalisation rapide nous a permis de gagner en confiance et de mieux s'organiser pour étouffer toutes les actions offensives de notre adversaire jusqu'à conduire le match à bon port. C'est notre troisième nul d'affilée après ceux devant l'ASS et le ST. Après zéro point lors des quatre premiers matches, l'essentiel est que nous sommes parvenus à stopper l'hémorragie, à engranger des points et à faire marcher le compteur. Une remontée en douceur, je le reconnais, mais le meilleur est à venir avec des résultats plus probants pour une équipe qui peut compter sur la totalité de son effectif».

Une bonne assise défensive

Nizar Sansa, que tout laisse penser qu'il sera gardé par Mohamed Ali Maâlej comme adjoint, fait allusion au trio de piliers absents: Skander Laâbidi, Aymen Mahmoud et Jassem Abcha. Un arrière droit, un défenseur axial et un demi de récupération qui constituent les gros piliers de l'assise défensive de l'équipe. «Skander Laâbidi et Aymen Mahmoud seront bientôt opérationnels pour donner plus de variétés de choix dans la composition de notre secteur défensif devenu notre point fort avec Noureddine Farhati de plus en plus sûr et rayonnant sur sa ligne de but, précise-t-il.

En leur absence, nous avons été obligés de reconvertir Ghazi Abderrazak comme axial pour libérer le couloir gauche à Adem Taous. Sur le flanc droit, il y a Zied Machmoum et Mohamed Lahbib Yeken. Un duo bientôt en concurrence avec le revenant Skander Laâbidi. Rares sont les équipes qui peuvent se vanter d'autant de richesse dans les choix de latéraux de métier. Avec un tel avantage, nous n'aurons plus de problèmes pour blinder notre défense à domicile comme à l'extérieur».

Confiance confortée par la présence d'une bonne pléiade de demis récupérateurs avec les Presnel Arnaud Banga, Amour Loussoukou, Khemaies Mâaouani qui forment le premier rideau défensif hermétique au milieu du terrain. Cette solidité retrouvée sur le plan défensif sera très utile pour bien négocier les trois prochaines rencontres importantes dans cette première moitié du championnat.

Une Espérance en verve à Ben Guerdane le 30 novembre, un CAB en difficulté qui a grand besoin de réhabilitation le 21 décembre et, quatre jours après, une ESS au visage requinqué après la victoire de Bizerte. Avec 6 points en 8 matches, l'USBG est encore en très mauvaise position. Il lui faudra passer sans encombre ces trois rendez-vous cruciaux pour continuer la douce remontée de la pente.