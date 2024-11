Afrique: Eliminatoires CAN 2025 - Demain Madagascar-Tunisie (17h00 à Pretoria) - Que va changer Kaïs Yaâkoubi ?

Le nouveau sélectionneur national intérimaire a déjà mis sa touche sur la liste des convoqués. Du gardien à l'attaque, Yaâkoubi va opérer des changements.

Les choix de Kaïs Yaâkoubi vont être forcément différents de ceux de Faouzi Benzarti. Déjà, il s'est démarqué de son prédécesseur en écartant certains noms et en convoquant d'autres. Ferjani Sassi, Youssef Msakni, Bouchniba, Ben Hmida, Tka, Ali Youssef, Bilel Mejri, Seïf Jaziri ne sont pas là et ne joueront pas les deux derniers matchs déterminants contre Madagascar demain et la Gambie lundi prochain. Par contre, d'autres noms reviennent ou débarquent tels que Jouini, Cherni, Ben Chérifia, Homri, Mastouri, Ltaïef, Hadj Mahmoud, Mizouni, Layouni, Makni ou Mathlouthi.

On voit clairement que, quantitativement, il y a une nette différence par rapport aux quatre premiers matches. On peut même dire que le groupe a changé même si les cadres de base qui forment l'ossature de l'équipe de Tunisie demeurent les mêmes ou presque. Cela dit, on peut s'attendre à des changements dans le onze de départ vu que, dans certains postes, les joueurs utilisés par Benzarti ont été écartés par Kaïs Yaâkoubi. Et d'autres rescapés sont revenus à la charge et demeurent des joueurs-cadres capables de retrouver un statut de titulaire à tout moment. Les portes de la sélection leur sont ouvertes de nouveau.

Défense

C'est le secteur clé qui va permettre à la sélection de bien conclure le sprint final dans son groupe. Là, on s'attend à une stabilité avec le duo Talbi-Meriah comme charnière centrale qui se connaissent bien même si leurs erreurs se multiplient avec une prestation des plus faibles devant les Comores. A droite, il y aura forcément du nouveau avec le retour de Kechrida et la mise à l'écart de Bouchniba. A gauche, Abdi retrouvera forcément sa place, alors que pour le gardien de but, ça reste une variable inconnue.

On a un Memmiche, jusque-là titulaire avec Benzarti, mais qui se trouve en mauvaise passe dans son club. Les propos de Yaâkoubi en faveur du jeune gardien, et pour lequel on a fait revenir Ben Cherifia pour un encadrement, doivent se comprendre comme étant un feu vert pour Memmiche. Mais en même temps on a un Dahmane qui retrouve sa forme, lui qui était le premier gardien au dernier Mondial avant de partir en Arabie Saoudite. Ça va être un arbitrage dur étant donné l'enjeu du match.

Milieu de terrain

Dans ce compartiment, Kaïs Yaâkoubi devra apporter sa touche mais tout dépendra du plan de jeu qu'il va mettre en marche. S'il va opter pour deux milieux récupérateurs, Skhiri et Laïdouni sont les mieux nantis, même si Hadj Mahmoud et Ben Romdhane ont une chance de partir d'entrée pour une place de relayeur. Hannibal Mejbri, utilisé par Benzarti face aux Comores au dernier match, peut se trouver remplaçant à moins que Yaâkoubi ne le fasse avancer d'un cran. C'est le cas également de Rafiâa, joueur-cadre et un des lieutenants de Benzarti. Son rendement moyen peut lui coûter sa place sous la houlette de Yaâkoubi.

Attaque

Vu la liste des convoqués on s'attend à du nouveau. Ltaïef revenu avec Yaâkoubi a de fortes chances de retrouver le couloir gauche, lui qui aime les débordements et le jeu rapide pour créer un surnombre. En pointe, il y aura forcément du changement vu l'absence de Seïf Jaziri. Jouini et, à degré moindre, Laâyouni semblent les plus aptes pour occuper ce poste et aider l'équipe de Tunisie à retrouver une meilleure efficacité. Aït Malek ? Ça peut être une carte surprise de Kaïs Yaâkoubi s'il opte pour un trio offensif.