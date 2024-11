Algérie: Ligue 1 Mobilis - Sorties périlleuses pour le leader et son dauphin

Alger — Le leader provisoire du championnat de la Ligue 1 Mobilis de football le CS Constantine, et son dauphin le MC Oran, seront en appel pour affronter respectivement l'USM Khenchela et l'Olympique Akbou, deux déplacements périlleux pour tenter de préserver leurs places respectives, à l'occasion de la 9e journée, prévue vendredi et samedi.

Le CSC (1e, 15 pts), qui a provisoirement pris les commandes à l'issue de sa dernière victoire à domicile face à l'Olympique Akbou (2-1), aborde ce déplacement avec l'intention de consolider sa première place, face à une équipe de l'USMK (10e, 9 pts), qui reste sur une sévère défaite concédée à Alger face au Paradou AC (4-0).

L'USMK, auteure d'une seule victoire seulement lors des cinq derniers matchs, espère se relancer sous la conduite du nouvel entraîneur Chérif Hadjar, engagé cette semaine en remplacement du Tunisien Hatem Missaoui, dont le contrat a été résilié à l'amiable.

Le MCO (2e, 14 pts), sur une courbe ascendante depuis l'arrivée du coach franco-malien Eric Sékou Chelle, aura à coeur de préserver sa série de quatre matchs d'invincibilité, pour rester sur le podium.

Les Oranais seront certainement mis à rude épreuve à Béjaïa face à l'Olympique Akbou (6e, 11 pts), qui fait du surplace en alignant quatre matchs sans succès, après un début de saison prometteur.

Les gars d'Akbou, dos au mur, devront impérativement sortir la tête de l'eau pour éviter la crise. De son côté, le MCO, comptera sur sa solide assise défensive (4e meilleure défense du championnat avec 5 buts encaissés, NDLR), pour tenter de revenir avec un bon résultat.

Match piège pour le MCA

Le MC Alger (3e, 13 pts), se rendra à El-Bayadh pour défier le MCEB, premier relégable (15e, 7 pts), dans un match piège pour le "Doyen", dont l'objectif est de renouer avec la victoire après deux nuls de suite à domicile.

Le MCEB, impuissant lors des trois derniers matchs (2 défaites et un nul, NDLR), n'aura plus droit à l'erreur s'il veut quitter la zone de relégation et retrouver le sourire.

Les statistiques plaident en faveur du MCA, invaincu extra-muros et meilleure équipe en dehors de ses avec un bilan 7 points sur 9 possibles, en attendant la réalité du terrain.

L'autre club de la capitale l'USM Alger (3e, 13 pts), qui reste sur deux nuls consécutifs, recevra la JS Saoura (8e, 10 pts), avec l'objectif d'engranger les trois points de la victoire et viser éventuellement la première place, en cas de défaite du CSC, le MC Oran, et le MCA.

La JSS, qui commence à retrouver des couleurs après deux victoires de rang à la maison, abordera ce déplacement pour préserver la dynamique, et tenter de frapper un bon coup au stade olympique du 5-juillet, en l'absence du pubic, huis clos oblige.

L'US Biskra (10e, 9 pts), en difficulté après avoir aligné trois matchs sans victoire, aura une belle occasion de se racheter en accueillant l'ASO Chlef (13e, 8 pts), qui a dû attendre la précédente journée pour signer son premier succès de la saison.

Les gars des "Ziban" seront appelés à soigner leurs statistiques à domicile, puisqu'ils n'ont pris que 4 points sur 9 possibles. De son côté, l'ASO espère confirmer son réveil à Biskra pour améliorer son classement et quitter la zone de turbulences.

Dans le bas du tableau, la lanterne rouge le NC Magra (16e, 6 pts), n'aura plus le droit à l'erreur à domicile face au promu l'ES Mostaganem (8e, 10 pts), dont l'entraîneur Chérif Hadjar a jeté l'éponge, à l'issue de la dernière défaite essuyée à la maison face au CR Belouizdad (0-2).

Les deux matchs CR Belouizdad - JS Kabylie et ES Sétif - Paradou AC, ont été reportés à une date ultérieure en raison de la présence de plusieurs joueurs, retenus en sélections nationales.