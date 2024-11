Algérie: Le Président de la République reçoit le ministre congolais des Industries minières et de la Géologie

Alger — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mercredi à Alger, le ministre d'Etat, ministre des Industries minières et de la Géologie de la République du Congo, M. Pierre Oba.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience, M. Oba a indiqué qu'il était porteur au Président de la République d'"un message de son frère et ami, le Président de la République du Congo, M. Denis Sassou-Nguesso, dans le cadre du "renforcement des liens déjà séculaires, très forts et excellents entre nos deux Etats".

Il a ajouté qu'il s'agit de donner à ces relations "un véritable contenu économique dans le domaine des hydrocarbures et des industries minières, particulièrement dans les secteurs des fertilisants avec à la clé l'exploitation et la transformation des phosphates et des potasses avec les immenses réserves dont regorge le sous-sol congolais".

Il a également exprimé le souhait de son pays de bénéficier de "la riche expérience de l'Algérie en matière d'exploitation du phosphate et de fabrication des fertilisants", soulignant que l'Algérie et la République du Congo disposent aussi d'un potentiel leur permettant d'"augmenter le volume de la coopération dans le domaine de l'extraction et de la transformation du fer".

Qualifiant cette audience de "très riche" et d'"excellente", le ministre congolais a indiqué avoir reçu des "messages très forts de la part du Président de la République en direction de son frère et ami, le Président Denis Sassou Nguesso".

L'audience s'est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, et du ministre de l'Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab.