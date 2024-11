Madagascar: René Rasata Rainiketamanga n'est plus

Une perte immense. Le monde de l'aviation et de l'aéronautique vient de perdre l'une de ses figures de proue, mardi. Ce spécialiste de l'aéronautique, et également ancien directeur général de la compagnie Air Madagascar (entre 1986 et 1991), a rendu l'âme à l'âge de 86 ans. Il est décrit par ceux qui le côtoyaient à l'époque comme un homme de partage, d'une rigueur exemplaire et tellement passionné par l'aviation et la compagnie Air Madagascar qu'il ne manquait jamais d'en parler à ceux qui suivaient les cours qu'il donnait au Centre d'étude diplomatique et stratégique (CEDS), un centre dans lequel il a d'ailleurs été directeur de séminaire.

Malgré ses nombreuses réalisations dans le monde académique, cet homme était resté humble et disponible pour ses proches. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'École nationale de l'aviation civile de Toulouse (ENAC), ainsi que d'un diplôme en économie, il a mis ses compétences au service de son pays et de ses concitoyens. Le professeur Rasata Rainiketamanga était en effet le représentant général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Puis, il a été aux commandes de la compagnie nationale, Air Madagascar, qui était classée parmi les meilleures du continent, une époque restée gravée dans la mémoire des gens jusqu'à maintenant.

En 1997, il avait travaillé au ministère des Finances, en tant que directeur de cabinet aux côtés de Tantely Andrianarivo, ancien Premier ministre, qui avait également dirigé le département à l'époque.