Algérie: Réunion du Gouvernement - Suivi des progrès réalisés en matière d'amélioration des services publics

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 13 novembre 2024, une réunion du Gouvernement consacrée au suivi des progrès réalisés en matière d'amélioration et de modernisation des services publics, en exécution des instructions de Monsieur le Président de la République.

En effet, le Gouvernement a entendu des communications relatives aux mesures prises par les secteurs de l'Intérieur et des Collectivités locales, de la Poste et des Télécommunications, de la Santé et des Transports, pour répondre aux attentes et aux préoccupations quotidiennes des citoyens à travers l'amélioration de la qualité des services publics, notamment à travers la lutte contre la bureaucratie et la mise en oeuvre de la transformation numérique.

Le Gouvernement a également examiné un projet de décret présidentiel fixant les conditions et les modalités de réalisation et d'édification des œuvres artistiques dans les espaces publics et leur entretien, qui devra permettre d'assurer le respect des dimensions historiques, culturelles et sociales de la Nation algérienne, ainsi que les normes techniques et esthétiques dans la réalisation des différentes œuvres artistiques, stèles commémoratives et fresques murales.