Afrique: Eliminatoires CAN 2025 / Burkina # Sénégal - Grosse bataille ce soir pour le leadership du groupe L

Le Burkina Faso affronte ce soir (19h GMT) le Sénégal au stade du 26-Mars de Bamako, en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les deux pays, déjà qualifiés pour les phases finales de la compétition, se battent pour le leadership du groupe L.

Les places qualificatives du groupe L pour les phases finales de la CAN 2025 au Maroc ont déjà été raflées par les deux gros favoris de la poule, mais le choc de ce jeudi 14 novembre 2024 entre les Etalons et les Lions de la Téranga lors de la 5e journée des éliminatoires promet, au stade du 26-Mars à Bamako. Cette rencontre que certains pourraient qualifier de « sans enjeux » sera pourtant une bataille pour la première place du groupe.

Car, avant ce derby ouest-africain, les deux pays ont le même nombre de points (10), mais les Etalons affichent un léger avantage avec un goal-average plus favorable (+7) que leurs adversaires (+6). Il y aura donc match et pas une rencontre amicale entre Burkinabè et Sénégalais. Le moins que l'on puisse dire est que les Etalons ont jusque-là bien négocié ces éliminatoires de la CAN 2025 avec trois victoires et un match nul.

En effet, le scénario du résultat nul qu'ils ont justement obtenu face à leurs adversaires du jour sur leurs installations, le 6 septembre dernier, donnera à coup sûr du piquant à cette manche retour. Les Sénégalais, qui se voyaient vainqueur de la partie, après une ouverture rapide du score (15e) ont été rattrapés par les Etalons lors des ultimes instants de la rencontre (90+4).

Sadio Mané et ses coéquipiers ont certainement, toujours en travers de la gorge, ce résultat arraché par les Burkinabè sur le gong. Pour ce choc, l'effectif du sélectionneur Brama Traoré a été miné par de nombreux forfaits suite à des blessures. Le capitaine Bertrand Traoré, Dango Ouattara, Mohamed Konaté, Hervé Koffi, Gustavo Sangaré et Abdoul Kader Ouattara sont indisponibles.

« Cher-cheur », dans son laboratoire, devra recomposer sa ligne d'attaque où seul Franck Lassina Traoré, titulaire indiscutable, est apte. C'est ce que le staff des Etalons s'est attelé à préparer lors des deux dernières séances d'entrainement de l'équipe. « Avec ce que les joueurs ont montré, nous pensons qu'ils sont prêts. Ils ont bien répondu à la mise en place tactique. Nous avons aussi travaillé la récupération collective du ballon », a révélé Brama Traoré.

L'objectif, a-t-il ajouté, est de demeurer leader de la poule. Pour ce faire, a déclaré l'ancien coach du Racing club de Bobo (RCB), la balle est dans leur camp dès ce soir.

« Tout dépendra de notre envie, de notre détermination et du plein engagement des joueurs. Je ne doute pas d'eux. Ils sont tous motivés et ils savent aussi qu'ils sont les espoirs de tout un peuple et qu'ils ne doivent pas décevoir. Ils mouilleront le maillot pour que nous puissions conserver cette première place », a affirmé Brama Traoré.

Les Etalons confiants

Sur les forfaits de certains joueurs cadres, Brama Traoré a estimé que ses poulains et lui sont préparés à parer à toutes les éventualités. « Je sais que c'est difficile et je sais aussi que chaque jour, je dois faire progresser l'équipe. Je n'ai pas peur, je suis prêt. J'ai emmené quatre joueurs locaux et en toute franchise, je compte sur eux. Cette équipe présente à Bamako va démontrer d'énormes choses », a promis le sélectionneur des Etalons. Quid des Lions de la Téranga ?

Pour leur sélectionneur, Pape Thiaw, l'envie de son équipe de gagner le match et être premier du groupe, vise à prouver leur statut de grande nation du football africain. « Mais, ce sera un match difficile parce que les équipes cherchent la 1re place. Nous sommes concentrés, surtout que nous nous rappelons de ce qui s'est passé au match aller. Nous ferons tout pour prendre les trois points », a prévenu le sélectionneur du Sénégal en conférence de presse d'avant match.

Quant au défenseur des Etalons, Issoufou Dayo il reste confiant pour une victoire des siens, parce que selon lui, l'équipe regorge de joueurs de talents. En plus de la victoire à aller chercher, il considère que le match est une occasion d'engranger d'autres acquis. « Nous allons tout donner pour le peuple. Nous jouerons à fond les deux matchs afin de nous faire le maximum de confiance pour le reste des éliminatoires de la coupe du monde », s'est déjà projeté Issoufou Dayo.

Le défenseur de Berkane sera, sauf surprise de dernières minutes, aligné dans l'axe central avec Edmond Tapsoba. Issa Kaboré devrait pouvoir tenir sa place de latéral droit et Steeve Yago ou Valentin Nouma à gauche. Le milieu pourrait être tenu par Sacha Bancé, Saidou Simporé et Cédric Badolo. Sur les ailes, Hassan Bandé et le jeune Ousmane Camara ou Ousséni Bouda pourrait débuter pour épauler la pointe Franck Lassina Traoré. Les Etalons quitteront Bamako après le match pour Lilongwe où ils affronteront le Malawi, le dimanche 17 novembre prochain à 13 h GMT, pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025.

Classement du groupe L

1er Burkina Faso 10 pts+7

2e Sénégal 10 pts+6

3e Burundi 3pts-5

4e Malawi 0pt-8