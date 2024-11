Afrique: CAN 2025 - Duel décisif Madagascar-Tunisie

Les Barea jouent leur qualification pour la CAN 2025 face à la Tunisie ce soir. Un match crucial pour l'avenir de Madagascar dans la compétition.

Les Barea de Madagascar se préparent à un match décisif contre les Aigles de Carthage de Tunisie pour la qualification à la CAN 2025. Un échec -- défaite ou match nul -- entraînerait l'élimination des Barea dans la course à cette prestigieuse compétition africaine. Cette rencontre, qui se tiendra à Prétoria ce soir, constitue un tournant pour l'équipe malgache et ses supporters.

Une victoire indispensable pour Madagascar

Ce dernier match « à domicile » dans le cadre de la cinquième journée des qualifications se déroulera au stade Loftus Versfeld, à Prétoria, à 18 h, heure locale, soit 19 h à Madagascar. La Tunisie occupe actuellement la tête du groupe A avec 7 points, suivie des Comores (6 points), de la Gambie (5 points) et de Madagascar, en dernière position avec 2 points. Pour les Barea, seul un succès peut encore raviver leurs espoirs de qualification.

Supériorité statistique de la Tunisie

Historiquement et statistiquement, la Tunisie possède un avantage indéniable. Classée 47e au niveau mondial et 7e en Afrique, elle surpasse Madagascar, qui se situe à la 109e place mondiale et à la 25e place africaine. La Tunisie a remporté cinq des six matchs joués contre Madagascar, y compris leur dernière confrontation le 5 septembre lors de la première journée de qualification (1-0).

La Tunisie : une bête noire pour Madagascar

La Tunisie a régulièrement compliqué la route de Madagascar, notamment en 2019, en les éliminant en quart de finale de la CAN. La première victoire tunisienne remonte à 1963, aux Jeux de l'amitié (2-1), suivie des victoires dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2002 (1-0 et 2-0).

Défis logistiques pour Madagascar et autres équipes

En raison de l'absence de stade homologué, Madagascar est contraint de disputer ses matchs « à domicile » à l'extérieur. Ce soir, les Barea jouent en terrain neutre, tout comme les Comores et la Gambie. La CAF a récemment décidé de déplacer le match Gambie-Comores au stade de Berkane au Maroc. Madagascar devra aussi se rendre au Maroc pour la sixième journée, pour affronter les Comores le 18 novembre à 22 h (heure de Madagascar), un déplacement conséquent du sud au nord du continent.

Pour Madagascar, le match contre la Tunisie représente une chance unique de garder espoir dans cette campagne pour la CAN 2025. Face à un adversaire redoutable, les Barea devront donner le meilleur d'eux-mêmes et surmonter les défis logistiques pour accéder à la prochaine phase de la compétition. Le coup d'envoi de ce soir sera un moment crucial pour l'équipe nationale et pour l'ensemble des supporters malgaches.