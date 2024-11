Madagascar: Entrepreneuriat - La transformation intéresse les jeunes de Toliara

Profiter de l'abondance des fruits et des tubercules dans la région Atsimo Andrefana, en les transformant en produits comestibles et commercialisables. C'est en majeure partie le projet de la cinquantaine de participants, proposé à l'issue d'un atelier de formation sur l'entrepreneuriat et la création d'entreprise porté par la jeune ingénieure Tahiana Andriamanamihanta, formatrice et propriétaire d'une entreprise de provendes dans la capitale.

Les fruits et légumes tels que les mangues, la canne à sucre, le corossol, le citron, l'avocat, le moringa, le neem, les patates douces, la papaye et le manioc sont abondants dans la région Atsimo-Andrefana et ne demandent qu'à être transformés en jus, confiture, produits cosmétiques, chips ou boisson. « L'important est de faire le premier pas, qui est celui de trouver l'idée à développer en entreprise. Le reste vient facilement quand on a cette forte motivation de créer et de faire marcher l'entreprise. Les grands entrepreneurs de ce monde ont tous commencé petits et ont réussi », a motivé la formatrice.

Après avoir abordé les comportements à adopter en tant qu'entrepreneur, le produit ou le service à exploiter, l'importance des études de marché, la concurrence et la planification des actions, quelques-uns ont avancé leurs projets. « Je désire produire de la nourriture prête et instantanée pour des enfants en situation d'insécurité alimentaire. Je compte utiliser les aliments disponibles dans la région », a expliqué un participant. Un autre propose de créer une ligne de jus de fruits. Jeunes et moins jeunes participants à la formation se disent prêts à commencer de suite.