Afrique: Bodybuilding - Musclemania America Fitiavana Mickael en lice à Hollywood

Vers le plus haut. Le bodybuilder Fitiavana Mickael, champion d'Europe junior en 2017 et vainqueur du Musclemania Africa en 2019 en Afrique du Sud, vise un titre mondial cinq ans plus tard.

Mickael participera au Musclemania Natural Classic Open Pros America, les 23 et 24 novembre à Hollywood, aux États-Unis. Il a gravi les échelon : « Après les sacres continentaux en Europe dans la catégorie des juniors, puis le titre africain, je suis sollicité par l'organisation pour le Musclemania America, qui a cette fois une envergure mondiale », explique Mickael. Cette compétition se déroule à fréquence annuelle.

« Intégré depuis des années dans le Musclemania, je suis, à chaque début d'année, contacté par l'organisation. Elle me demande si je suis prêt pour la compétition de la saison. J'envoie souvent mes photos en guise de suivi. Et c'est à moi de voir si je vais m'engager selon ma disponibilité et ma conviction», souligne le porte-fanion malgache.

Il s'envolera pour les États-Unis la semaine prochaine. « L'organisation prend en charge ma participation et j'assure de mon côté tout ce qui est préparation avant la compétition », ajoute Mickael. Il a lancé sa préparation depuis mars. Il s'entraîne deux heures par jour et six fois par semaine.