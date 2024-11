Afrique: Concert à Cotonou - -Eusébia participe au festival Couleurs d'Afrique

Eusébia, artiste malgache, représente Madagascar au Festival Couleurs d'Afrique à Cotonou. Un concert pour célébrer la diversité culturelle Afrique-Caraïbes.

Pour la première fois, Madagascar sera représenté au Festival Couleurs d'Afrique. L'artiste malgache Eusébia et son groupe illumineront la scène d'Africa Sound City à Cotonou, lors de la 5e édition de cet événement culturel, du 26 au 30 novembre. Ce festival est une vitrine pour la diversité culturelle et un espace d'échange entre l'Afrique et les Caraïbes.

Première participation pour Madagascar

Le 29 novembre, Eusébia offrira un spectacle inédit au public béninois, dévoilant les sonorités uniques et la richesse culturelle de Madagascar. Ce projet, soutenu par la Commission de l'océan Indien et l'Agence Française de Développement, est une grande fierté pour l'artiste. « Le directeur du festival m'avait contactée l'année dernière, mais je n'avais pas pu y participer. Cette année, c'est une belle occasion pour moi d'être l'artiste malgache qui prendra part à cette édition pour la première fois », confie-t-elle.

Une performance aux couleurs de Madagascar

Lors de sa prestation de 45 minutes, Eusébia transportera les spectateurs dans un voyage à travers les traditions malgaches. Sa voix, mêlant tradition et modernité, évoquera la vie quotidienne, la nature et les coutumes malgaches. En tant que fille du roi du Salegy, elle offrira une performance authentique, portant haut les couleurs de sa culture.

Un festival célébrant la diversité culturelle

Le Festival Couleurs d'Afrique rend hommage aux patrimoines culturels, matériels et immatériels, notamment ceux du Bénin et des communautés afro-brésiliennes. Sous le thème « Diversité culturelle Afrique -- Caraïbes : Enjeux et défis majeurs », cette édition propose des rencontres artistiques, des activités pour la jeunesse et des spectacles, célébrant les identités fortes de ces deux continents.

La participation d'Eusébia au Festival Couleurs d'Afrique est une opportunité unique de partager et de promouvoir la culture malgache au-delà des frontières. Par sa voix et son talent, elle représente fièrement Madagascar et incarne le lien artistique et culturel entre l'Afrique et les Caraïbes.