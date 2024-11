Madagascar: Taekwondo ITF/Interclub - ACTV Fenoarivo cartonne

Razzia des taekwondoïstes de l'Amical Club Taekwondo de Vontovorona (ACTV). Comme les autres clubs et instances fédérales de l'International Taekwondo Federation (ITF) à Madagascar et dans le monde, ACTV a organisé la première édition d'un tournoi Interclub dimanche, à Alakamisy-Fenoarivo, dans le cadre de la célébration du 106e anniversaire du fondateur du Taekwondo, le général Choi Hong Hi.

Des combats ou « matsogi » et « tul » étaient au programme. Les taekwondoïstes du club de Fenoarivo ont raflé dix-neuf médailles, dont six d'or, cinq d'argent et huit de bronze. Les clubs de Vontovorona et d'Ambohijafy ont terminé respectivement à la deuxième place avec quatre médailles d'or, huit d'argent et quatre de bronze, et au troisième rang, accumulant quatre d'or, deux d'argent et six de bronze.

Soixante-dix participants étaient en lice pour ce tournoi, issus de six clubs des alentours, à savoir ceux d'Ambohijafy, Alakamisy-Ambazaha, Fenoarivo, Imerintsiatosika, Vontovorona et TI2A Imerikanjaka. L'événement a été honoré par la présence du pionnier de la discipline dans le pays, Cyprien Michel Raheriharimahefa, 8e dan. Le club ACTV, fondé en 1998, compte à présent cent vingt-cinq membres, dont trente-cinq gradés, parmi lesquels un titulaire du 5e dan et trois titulaires du 3e dan.