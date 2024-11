Algérie: Le président de la République présente ses condoléances suite au décès de Sidi Abdelmoutaleb Tidjani

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présenté, mercredi, ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion au Cheikh Sidi Ali Belarabi, Calife général de la Tariqa tidjania, suite au décès du Cheikh Sidi Abdelmoutaleb Tidjani, un des fils de l'auguste famille Tidjania.

"J'ai appris avec une grande affliction et tristesse, le décès du Cheikh Sidi Abdelmoutaleb Tidjani, paix à son âme, un des fils de l'auguste famille Tidjania, qui a baigné dans son approche scientifique et spirituelle depuis son tendre âge, famille vers laquelle se tournent les adeptes pour s'abreuver des sources des sciences de la religion et de la vie", a écrit le président de la République dans son message de condoléances.

"Le défunt a puisé de son savoir et rayonnement spirituel, pureté et clarté, fondant des écoles coraniques au Sénégal, en Mauritanie et en Gambie, et a parrainé avec générosité, au sein de la zaouiya Tidjania, les adeptes parmi les apprenants du Saint Coran et ceux qui œuvrent pour le bien. Qu'Allah bénisse ses efforts et ses démarches", lit-on dans le massage de condoléances.

"Je tiens à vous présenter et à l'ensemble des chouyoukh, imams et adeptes de la zaouiya Tidjania ainsi qu'à la famille du défunt, mes sincères condoléances et l'expression de ma profonde compassion, priant Allah Tout Puissant, d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et Son pardon, et de vous prêter à tous patience et réconfort. A Allah nous appartenons et à lui nous retournons", a-t-il conclu dans son message.