Algérie: Merad préside la cérémonie d'installation du nouveau wali de Tiaret

Tiaret — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a présidé, mercredi soir, la cérémonie d'installation de Saïd Khelil en tant que wali de Tiaret, en remplacement d'Ali Bouguera, muté au même poste dans la wilaya d'Adrar.

Dans son allocution lors de la cérémonie d'installation du nouveau wali, nommé dans le cadre du mouvement partiel opéré la semaine dernière par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le corps des walis et des walis délégués, M. Merad a souligné que "ce mouvement intervient peu après la célébration du 70e anniversaire de la glorieuse Révolution de libération et quelques semaines après le renouvellement de la confiance au président de la République, qui a affirmé sa détermination à poursuivre le processus de développement pour faire du pays une puissance régionale où le citoyen jouit de la liberté et de la prospérité".

Le ministre a également souligné qu'"il est essentiel de continuer, ensemble, sur la voie du développement en mettant en oeuvre des programmes de développement au service du citoyen", déclarant que "dans cette optique, des cadres compétents ont été choisis pour exécuter cette mission et créer la dynamique nécessaire afin de garantir aux citoyens des conditions de vie digne, notamment l'accès à l'eau potable, l'ouverture de pistes et autres".

De son côté, le nouveau wali de Tiaret, Said Khelil a exprimé sa gratitude envers le président de la République pour sa nomination à la tête de cette collectivité locale et s'est engagé à adopter le principe de la démocratie participative avec les citoyens et les élus, en plus d'encourager les initiatives visant à améliorer le cadre de vie des citoyens.

Ali Bouguera, nommé à la tête de la wilaya d'Adrar, a exprimé sa reconnaissance pour la confiance renouvelée en lui, soulignant l'appui reçu de la part des autorités, notamment pour faire face aux pénuries d'eau que la wilaya de Tiaret a connues durant l'été passé. Il a également valorisé l'entente entre l'exécutif et l'Assemblée élue durant son mandat dans cette wilaya.