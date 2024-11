Algérie: Le pays - Côte d'ivoire - Renforcer la coopération dans le domaine de l'énergie et des mines

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a examiné, mercredi par visio-conférence, avec le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Energie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, les opportunités de la coopération bilatérale, ainsi que les voies et moyens de leur consolidation, notamment dans le domaine de l'énergie et des mines, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre qui s'est déroulée en présence de cadres du ministère, a porté sur "l'état des relations bilatérales, ainsi que sur les voies et moyens de leur consolidation et leur développement, notamment dans le domaine de l'énergie et des mines", précise le communiqué.

Les deux ministres ont également passé en revue "les opportunités de coopération entre les deux pays dans toutes les étapes de la chaîne de valeur dans le secteur des hydrocarbures", selon le communiqué qui indique que le ministre ivoirien a salué, à cette occasion, l'expertise de l'Algérie, à travers Sonatrach, dans les domaines de la recherche et d'exploration des hydrocarbures (amont et aval), le développement des champs, le raffinage, la production, le transport du gaz et du gaz naturel liquéfié (GNL), le transport et la distribution des produits pétroliers, ainsi que dans le domaine organisationnel et la formation".

Les deux parties ont également abordé "les opportunités de coopération en matière de production et de transport de l'électricité, dont la maintenance et la fabrication des équipements électriques, la formation et l'échange d'expertises dans ces domaines entre Sonelgaz et la Compagnie ivoirienne d'électricité (CIE), tout en œuvrant au développement du réseau électrique africain".

Il a été également question de l'importance de consolider la coopération dans le domaine des mines, notamment la recherche, l'exploitation, la production et la transformation des ressources minières, lit-on dans le communiqué qui ajoute que les deux ministres ont fait part de leur volonté de "développer les projets prometteurs qui encouragent à échanger les expertises et à transférer le savoir-faire ivoirien en la matière".

La rencontre a été également "une opportunité pour apporter les dernières retouches et finaliser l'élaboration du mémorandum d'entente préparé par le groupe de travail conjoint et qui sera signé, dans les prochains jours".

A cette occasion, le ministre ivoirien a invité Sonatrach ainsi que les sociétés du secteur, à prendre part au Salon international des ressources extractives et énergétiques (SIREXE), prévu du 27 novembre courant au 2 décembre prochain, dans la capitale ivoirienne, Abidjan, a ajouté la même source.