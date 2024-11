Sénégal: Kédougou - Le Conseil départemental inaugure plusieurs infrastructures scolaires

Le ministre de l'Education nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a assisté, mercredi, à Kédougou, à l'inauguration de plusieurs infrastructures scolaires construites par le Conseil départemental de Kédougou grâce à un financement du Fonds d'investissement social et environnemental de la société minière Pettowol Mining Compagny (PMC).

"Depuis l'arrivée de mon équipe au Conseil départemental de Kédougou, l'éducation été placée au coeur de nos priorités car il faut investir sur nos enfants en les mettant dans de très bonnes conditions pour réussir une bonne éducation à partir de Kédougou", a déclaré Mamadou Saliou Sow, président du Conseil départemental de Kédougou.

Il s'exprimait à l'inauguration d'ouvrages scolaires dans la commune de Kédougou en présence de l'inspectrice d'académie, Oumou Marie Bèye et du coordinateur des relations communautaires de la société minière PMC, Boubacar Diouf.

Ces infrastructures scolaires ont été réalisées dans le cadre de la volonté du Conseil départemental de Kédougou de résorber les abris provisoires et élargir la carte scolaire dans tout le département.

Il s'agit de la construction et l'équipement d'un nouveau collège R+1 avec 8 huit salles de classes, un bloc administratif, des toilettes et un mur de clôture pour un montant de 100 millions francs CFA.

Parmi ces infrastructures inaugurées figurent la réhabilitation du collège annexe Bakary Dansokho d'un montant de plus 41 millions francs CFA, la construction d'un nouveau bloc administratif et d'un mur de clôture dans le même collège d'un montant de 24 millions francs ainsi que la réhabilitation du bloc scientifique et technologique pour un montant plus de 16 millions francs.

Le président du Conseil départemental de Kédougou est revenu sur la construction de deux salles laboratoires au lycée de la commune 1 de Kédougou d'un montant de 21 millions francs CFA, ainsi que la construction de deux blocs de latrines au lycée de Dindé Félo pour un montant de 8 millions de francs CFA.

Mamadou Saliou Sow a évoqué également la construction d'un mur de clôture, d'un bureau du directeur et la réhabilitation des toilettes de l'école élémentaire Bakary Dansokho pour un montant de 14 millions francs CFA.

Il a souligné aussi la dotation de certains collèges et lycée de tables bancs et d'ouvrages pédagogiques, l'installation d'un réseau électrique au lycée de Samécouta et la dotation des kids scolaires au collège de Thiokoye.

Le président du conseil départemental de Kédougou a annoncé l'achat d'un terrain à 210 millions francs CFA à Dakar pour la construction d'un immeuble de logement pour l'Association des élèves et étudiants ressortissants de Kédougou.

"Nous avons payé une parcelle pour sortir les élèves et étudiants de la location parce que chaque année, le Conseil départemental dépense plus de 27 millions pour la location uniquement d'un immeuble et 9 millions pour la prise en charge de la gestion de l'immeuble", a souligné M. Sow.

Le ministre de l'Education national, Moustapha Mamba Guirassy, a remercié vivement le Conseil département pour la réalisation de ces infrastructures scolaires.

"Il est heureux de voir des entreprises minières comme PMC participer à l'effort de l'éducation et c'est important ce que vous êtes en train de faire et nous avons besoin d'un rayonnement de l'école à Kédougou et elle a besoin d'être repensée et reclassée au coeur des enjeux", a-t-il dit.

Le ministre a invité toutes les sociétés minières qui exploitent dans la région de Kédougou à mettre un accent sur l'éducation pour lutter contre les abris provisoires et la déperdition scolaire.