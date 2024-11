Sénégal: CARESII, un projet initié pour renforcer la lutte contre le VIH et l'hépatite B

Ziguinchor — Le projet "Casamance research program on Hiv-resistance and sexual health" (CARES II) vise à améliorer la prise en charge clinique et communautaire des problèmes liés au VIH, au virus de l'hépatite B (HBV) et au papillomavirus (HPV) en Casamance et en Guinée-Bissau, ont indiqué, mercredi, à Ziguinchor (sud), ses responsables.

"CARES vise à contribuer et améliorer l'état de santé de la population de la Casamance et de la Guinée-Bissau, à travers le renforcement des capacités des systèmes de santé dans la prise en charge clinique et communautaire des problèmes liés au VIH, au virus de l'hépatite B (HBV) et au papillomavirus (HPV)", a expliqué le responsable du bureau Enda santé Ziguinchor Boubacar Diouf, lors d'une réunion sur la mise en oeuvre programmatique de l'année 1 du projet CARES II.

La seconde phase du projet CARES commence déjà à produire des résultats "probants", selon M. Diouf.

Il a rappelé que le projet Cares II prend en compte plusieurs volets à savoir le dépistage et le traitement du VIH, du cancer du col de l'utérus, de l'Hépatite B et la formation des personnels de santé.

"Ce programme est une satisfaction totale. Ce projet pour sa première année d'exécution, a permis d'enrôler environ 2000 personnes dans la région de Ziguinchor", a fait valoir Boubacar Diouf, faisant savoir que ledit programme a également contribué à la mise en place d'une unité biologique moléculaire.

En Guinée-Bissau, la directrice intérimaire d'Enda santé, Katia Ribeiro Barreto a rappelé que Cares II a permis la formation de plusieurs personnels de santé dont 19 médecins, 16 infirmiers et 02 sages-femmes.

La cheffe de coopération à l'Ambassade du Luxembourg à Dakar, Tania Martins, a fait part de l'engagement de son pays à travailler en synergie avec l'État du Sénégal pour l'élimination définitive du VIH et les autres pathologies liées aux virus.

Le projet CARES, acronyme pour "Casamance Research-program on HIV-Resistance and Sexual Health", est un projet de recherche et de développement de compétences visant à augmenter l'accès aux diagnostics et aux traitements des infections aux VIH, HPV et VHB.

Cofinancé pour une seconde phase (septembre 2023-aout 2027), par le ministère des Affaires étrangères et européennes du Grand-Duché de Luxembourg, le projet est mis en oeuvre sur le plan opérationnel par ENDA Santé pour la consolidation des acquis et l'innovation des stratégies de prévention, de dépistage et la continuité de la prise en charge du VIH, de l'hépatite B et du papillomavirus.

La deuxième phase est en cours depuis septembre 2023 et va prendre fin au mois d'août 2027.