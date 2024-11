Afrique: Eliminatoires CAN 2025 - Le Sénégal et le Burkina Faso vont s'affronter, jeudi, pour la 15e fois

Dakar — Le Sénégal et le Burkina Faso jouent, jeudi, à Bamako, la capitale malienne, la quinzième confrontation de leur histoire à l'occasion des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football Maroc 2025.

Le Sénégal et le Burkina Faso partagent le groupe L de ces éliminatoires avec le Malawi et le Burundi.

Les Lions du Sénégal, avec 10 points (+ 6), occupent la deuxième place de leur poule, derrière les Étalons du Burkina Faso (10 points + 7), tandis que les Burundais, avec 3 points, arrivent à la troisième place, suivis des Malawites en queue de peloton.

Après son match contre le Burkina Faso, jeudi, le Sénégal va accueillir le Burundi, le 19 novembre, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres à l'est de Dakar.

Le Sénégal et le Burkina Faso se sont affrontés à 14 reprises. La dernière confrontation remonte au 6 septembre 2024 au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025.

Le match se termine sur un nul (1-1), après l'égalisation des Burkinabè dans le temps additionnel de la deuxième période (95e mn).

Sur l'ensemble de leurs matchs, les Lions l'ont remporté à quatre reprises contre deux pour les Etalons. Les deux équipes ont fait match nul huit fois.

S'agissant du nombre de buts marqués, le Sénégal en totalise 21 contre 16 pour le Burkina Faso.

Quand les deux sélections s'affrontaient en amical, le 24 janvier 1982, pour la première fois de leur histoire, à Ouagadougou, le Burkina Faso s'appelait à l'époque la Haute-Volta, le nom hérité de la colonisation.

Le 4 août 1984, la Haute-Volta devient le Burkina-Faso, qui signifie le Pays des hommes intègres. Une façon pour le chef de l'Etat d'alors, Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987, de "rompre avec le passé colonial".

Cinq ans après leur premier match, les deux équipes s'affrontent lors d'un match pour la troisième place à la Coupe de la CEDEAO, à Monrovia, au Liberia avec une victoire du Sénégal sur la marque d'un but à zéro.

Onze années après, le Sénégal et le Burkina Faso se retrouvent pour le compte des éliminatoires de la CAN 2000, organisé conjointement par le Ghana et le Nigéria (22 janvier-13 février). Les deux nations font match nul à l'aller à Dakar (1-1) et au retour à Ouagadougou (2-2).

Moins d'une année après cette double confrontation, Lions et Etalons partagent le groupe C de la CAN 2000, avec les Pharaons d'Egypte et les Chipolopolos de la Zambie. Le Sénégal s'impose 3-1 et termine deuxième du groupe derrière l'Egypte. Le Burkina Faso, dernier, est éliminé.

Le 26 décembre 2001, à Dakar, les Burkinabé battent le Sénégal sur un score large de 4-2, pour leur sixième match, cette fois-ci en amical.

Comme à la CAN 2000, les deux équipes partagent de nouveau le groupe B, à la CAN 2004 en Tunisie avec le Mali et le Kenya. Leur rencontre se solde sur un nul vierge. Le Sénégal finit encore une fois à la deuxième place du groupe derrière l'Egypte. Le Burkina Faso, dernier, est éliminé.

Le Sénégal élimine en demi-finale le Burkina Faso à la CAN 2021

En octobre 2006 et juin 2007, les deux formations se rencontrent en éliminatoires de la CAN 2008 au Ghana. Les Etalons s'imposent à l'aller, à Ouagadougou (1-0). Les Lions prendront leur revanche et avec la manière, en dominant, 5-1, les Étalons à Dakar.

Sept ans après, les deux pays se retrouvent pour une rencontre amicale qui s'est soldée sur un score de parité (1-1).

Les éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en Russie vont encore opposer les deux équipes qui partagent le groupe D avec le Cap-Vert et l'Afrique du Sud. Elles enregistrent leur sixième et septième match nul à l'aller, à Dakar, (0-0) et au retour à Ouagadougou (2-2). Le Sénégal finit premier du groupe et se qualifie.

En demi-finale de la CAN 2021 au Cameroun, les Lions éliminent les Etalons sur le score de 3 buts à 1. C'était la quatrième victoire de l'équipe nationale du Sénégal sur celle du Burkina Faso.

Cette année-là, les Lions avaient remporté le tournoi continental de football pour la première fois de leur histoire.