Afrique: Entrepreneur social - Le Maroc, la Tunisie et la Côte d'Ivoire sur le podium du 14e POESAM

Orange récompense les entrepreneurs à impact social en Afrique et au Moyen-Orient. La 14e édition du Prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM) a dévoilé ses lauréats lors d'une cérémonie inédite au Royal Mansour à Casablanca, au Maroc.

Cinq startups sélectionnées, parmi 1600 candidats issus de 17 pays, ont été distinguées pour leurs solutions technologiques à impact sociétal positif. Pour la première fois, cette cérémonie internationale s'est tenue au Maroc, en présence de Christel Heydemann, Directrice générale du Groupe Orange ; Jérôme Hénique, directeur général d'Orange Afrique et Moyen-Orient ; et Younes Sekkouri, ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise et de l'emploi.

Récompenses

Créé en 2011, le POESAM incarne l'engagement d'Orange pour le développement de l'entrepreneuriat et la croissance inclusive en Afrique et au Moyen-Orient. Le concours met en lumière des initiatives novatrices dans des domaines prioritaires tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, l'environnement ou encore le e-commerce. Le Grand prix international a récompensé trois projets à impact social et environnemental utilisant les nouvelles technologies.

Le premier prix, d'une valeur de 25 000 euros, a été attribué à SAVEY, une startup marocaine qui lutte contre le gaspillage alimentaire via une solution digitale et logistique permettant de connecter, en temps réel, l'offre invendue des industriels et des commerces à la demande des consommateurs. Le deuxième prix, 15 000 euros, est revenu à WeFix, une initiative tunisienne qui accompagne la gestion durable des appareils électroniques et électroménagers, tandis que le troisième prix, d'une valeur de 10 000 euros, a été décerné à Cocoa Shield, une entreprise ivoirienne proposant un système intelligent de surveillance des cultures cacaoyères.

Forts impacts

En parallèle, deux prix spéciaux ont été attribués. Le Prix féminin international de 20 000 euros, a été attribué à MyTindy, une plateforme marocaine qui connecte les artisans locaux à des clients internationaux, facilitant leur accès aux marchés. Le Prix coup de coeur, assorti de 10 000 euros, a été décerné à Intella, une solution égyptienne qui réduit le fossé technologique en matière d'intelligence artificielle pour le monde arabophone grâce à un moteur de transcription en arabe multi-dialecte.

Au total, près de 15 000 candidatures ont été reçues depuis la création du POESAM, et plus de 500 entrepreneurs ont bénéficié de l'accompagnement de ce programme. Cette édition 2023, placée sous le signe de l'innovation à fort impact, a mis en lumière la contribution croissante des femmes dans l'entrepreneuriat et a offert aux lauréats l'opportunité d'accéder à un réseau de soutien via les Orange Digital Centers, avec des perspectives d'expansion à l'international.