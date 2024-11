Madagascar: Concours de beauté - Miss & Mister Malagasy 2025, couronnés ce week-end

N'est-ce pas une fierté de voir tant d'engouement à 10 000 km de son pays ? Une armée de candidats et de candidates se disputent le titre de Miss & Mister Malagasy 2025. Tous d'origine malgache, ils veulent conquérir le Monde, aussi veulent-ils changer les choses, mais surtout ils ont un projet pour Madagascar, qu'ils veulent faire connaître dans le monde entier.

Quatorze ans au compteur, sortant huit miss et huit mister ainsi qu'une ambassadrice, le concours de beauté de la diaspora Miss & Mister Malagasy 2025 aura lieu ce week-end au Millénaire Savigny-Le Temple. Avec 26 candidats en lice, les chasseuses de têtes ont fait fort cette année. Après avoir sillonné toute la France et « checké » les réseaux sociaux, elles ont débusqué des prétendants qui viennent de 10 grandes villes de la France, représentant ainsi Antananarivo, Mahajanga, Taolagnaro, Nosy-Be, Antsiranana, Fianarantsoa, Ambilobe, Andapa, Sambava, Belo-sur-Tsiribihina et Toliara.

La soirée s'annonce haute en couleur, le premier défilé verra les participants en tenue citadine pour commencer, s'ensuivra la tenue traditionnelle. Pour ce faire, chacun représentera sa région d'origine et sera le point clé de ce concours de la diaspora. L'élimination aura lieu après le défilé en tenue de plage, et les noms des cinq finalistes hommes et femmes seront connus ensuite.

Le tout se passe sous les regards méticuleux du jury, présidé par la photographe Julie Razanatsimba, avec Joely et Sophie Rndria, deux influenceurs de renom dans la diaspora. Jérôme Sémora, Mister France Réunion 2020 fera partie du jury. Pour clore la soirée, les 10 concurrents auront le privilège d'être habillés par une styliste de renom. Effectivement, ils porteront la griffe de Sih Rakout. Un millier de personnes sont attendues pour conforter le vote et soutenir les candidats.

Avec une équipe permanente à l'année, et presque une centaine de bénévoles durant la préparation de l'évènement, le bien-être des candidats est pris très à coeur. Effectivement, les participants sont encadrés psychologiquement et soutenus par leurs référents respectifs, ainsi que par toute une armada de professionnels conseillers en stylisme, et coach sportif et nutritif sont à la disposition des candidats pour assurer leur bien-être tout au long de l'aventure.

Force est de constater que tous les participants sont de plus en plus conscients de l'importance des actions sociales en aval du concours. L'événement prend de l'envergure dans la diaspora. Les jeunes semblent de plus en plus euphoriques par rapport à l'objectif de Miss & Mister Malagasy pour Madagascar, et cela aiguillonne leur engagement pour leur pays d'origine. Que les meilleurs gagnent !