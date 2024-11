Togo: FEMIT, 20 ans sous le signe d'une « action de grâce à Dieu » et des « projections sur le futur » !

Novembre 2004-Novembre 2024, la FEMIT (Fédération des Eglises et Missions du Togo) a 20 ans. Cette fédération des églises du Togo entend célébrer cet anniversaire sous le signe d'une action de grâce à Dieu.

En conférence de presse ce mercredi 13 Novembre 2024 pour annoncer l'évènement, les responsables de cette fédération dont le fondateur et actuel président d'honneur, Pasteur et Adjoint au Maire de la Commune de Golfe 2, Edoh Komi, se sont pliés à l'exigence d'un bilan du parcours mais également à des projections sur l'avenir.

En termes de bilan, a fait constater M. Edoh Komi, « nous ne sommes plus aujourd'hui plus une poignée d'une dizaine de personnes qui avaient mis en place la FEMIT. Aujourd'hui, nous sommes plus de deux églises qui composent la FEMIT. En termes de croissance, le bilan est positif. C'est vrai que notre slogan, c'est "Ensemble bâtissons la nation de Dieu". Par la nation de Dieu, on entend le royaume de Dieu mais aussi le Togo. C'est ça pour nous la nation de Dieu. Il reste pour nous des défis à relever.

20 ans, nous le célébrons en termes d'actions de grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a fait, pour le parcours. Il nous a conduits durant tout ce parcours, nous lui sommes reconnaissants. Maintenant les défis qui sont à relever, nous le lui remettons et nous pensons que, il va être avec nous pour une vision pour les 10 années à venir ». Et le corps du Christ de partout au Togo est invité à se rallier à cette célébration. « Nous voudrons inviter les autres congrégations, les autres conseils et fédérations, les chrétiens de toutes les dénominations, à se joindre à nous pour célébrer cet anniversaire », a dit le président d'honneur de la FEMIT.

Malgré un bilan positif, celui-ci et ses pairs pasteurs, reconnaissent qu'il y a toujours des défis à relever. Et parmi ces défis, « le grand défi à relever, c'est d'influencer, d'impacter la nation. La nation en termes de ce que nous voulons que le Togo soit. Parce que pour nous, le Togo, c'est le paradis pour nous. Nous sommes nés au Togo et le Togo, c'est notre paradis.

Nous reconnaissons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. En termes de notre visibilité, je crois que la FEMIT a atteint presque toute l'étendue du territoire, le reste c'est une affaire de temps, nous espérons que cette vision va être accomplie pour que le Togo soit réellement l'or de l'humanité selon le plan de Dieu », a exposé les responsables de cette organisation.

En attendant de se lancer dans les actions pour l'atteinte de cet objectif et biens d'autres, il y a lieu de suivre le programme de la célébration. « Il y a deux jours qui vont être consacrés à cette célébration. Le premier jour, ce sera un enseignement avec les Pasteurs, les hommes de Dieu. Et le 24 Novembre 2024, au même lieu, ce sera une manifestation gigantesque où toutes les églises sont invitées pour la circonstance pour l'action de grâce à Dieu et nous remettre entre les mains du Seigneur pour les prochaines années. Pour nous l'objectif c'est que la mission doit être accomplie, le Togo doit sortir de l'ornière, pour éclairer les autres nations », annonce-t-on.

Rendez-vous est donc pris pour faire de cette action de grâce à Dieu et des projections dans l'avenir une réussite.