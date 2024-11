Madagascar: Accident tragique sur le fleuve Tsiribihina - 16 morts dans un glissement de terrain

Le fleuve Tsiribihina, situé dans la région Menabe, a été le théâtre d'une tragédie dans la nuit de mardi. Une embarcation dénommée Reziky, en provenance de Belo-sur-Tsiribihina et en route pour Ankalalobe, a été victime d'un glissement de terrain au niveau de Tsaraotana. Selon la gendarmerie, l'accident a coûté la vie à 16 personnes, dont neuf femmes, sept hommes, deux enfants de neuf ans et un bébé de cinq mois. L'un des aides chauffeurs a également péri, tandis que les trois autres responsables de l'embarcation ont pu être sauvés.

L'accident s'est produit vers 22 heures mardi soir. D'après les informations recueillies auprès des autorités, l'embarcation Reziky transportait au total 26 passagers, ainsi que des marchandises d'un poids de quatre tonnes et deux dépouilles. Elle assurait régulièrement la liaison entre Belo-sur-Tsiribihina et Ankalalobe, desservant différents points le long du fleuve. Ce soir-là, lors d'une escale à Tsaraotana pour déposer certains passagers, un glissement de terrain s'est soudainement produit, ensevelissant l'embarcation.

À 23h30, la gendarmerie a reçu un appel de détresse et s'est immédiatement rendue sur les lieux de l'accident. Malgré leur intervention rapide, le bilan humain est lourd, avec 16 victimes recensées. Tous les corps ont été retrouvés et acheminés vers le fokontany de Tsaraotana dans la soirée même. À ce jour, sept corps ont déjà été restitués à leurs familles endeuillées.

Les autorités locales, dont des représentants de la gendarmerie, se sont rendues sur les lieux de la tragédie afin d'évaluer la situation et de sécuriser les biens des passagers rescapés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de ce glissement de terrain et pour éviter que de tels drames ne se reproduisent à l'avenir. Les accidents de cette ampleur sont rares sur le fleuve Tsiribihina, où les incidents fluviaux graves sont plutôt exceptionnels.

Cet accident mortel met en lumière la vulnérabilité des infrastructures et des liaisons fluviales dans certaines zones de Madagascar. La sécurité des passagers et la prévention des risques naturels doivent désormais faire l'objet d'une attention particulière pour protéger les communautés locales et les usagers de ce fleuve stratégique.