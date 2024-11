Madagascar: Mouvement culturel - « B Live Seho », le pari des « mozika vaovao »

Malgré le rouleau compresseur de l'industrie musicale malgache et ses atouts : matraquages, anarchies visuelles et buzz à forte charge émotionnelle, de rares voix comme celle de Be Bose rappellent encore qu'il y a d'autres manières culturelles, le professionnalisme aux standards internationaux en sus. Samedi au Casc Pk Zéro Soarano à partir de 12h sera le lancement de « B Live Seho ».

Sur la scène se trouveront 6Watt, Bolo et Mashmanjaka. « B Live Seho » est un concept promotionnel de la musique urbaine consciente dans les textes et sans instrus préfabriqués piqués sur Internet. Pour en avoir une petite idée, les Tananariviens et Tananariviennes se souviendront d'un autre concept des années 90/2000 « Mozika vaovao ». Mouvement culturel qui a permis à la musique underground et urbaine de s'affirmer dans le paysage musical alors chevillé à l'autosatisfaction folklo-nostalgique ». 2024, cette inertie a pris une autre forme.

« Le microcosme culturel est déjà trop saturé pour espérer que des artistes avec ces genres musicaux se fassent entendre. Notre objectif est de leur apporter cette opportunité », met en perspective Tokipitiavana Andriamifidy, le chef de file de Be Bose. Une structure avec un background capable de réaliser ce pari, elle a été présente lors du dernier « Makua Festival » à Tamatave, en première ligne du « game » avec Fianar Reggae Festival à Fianarantsoa et d'autres encore.

Pour cette première édition de « B Live Seho », la deuxième devrait avoir lieu en décembre, le choix s'est porté sur deux têtes d'affiche et une découverte. Bolo et Mashmanjaka, deux genres mais aussi une ligne de convergence. Deux pointures ayant déjà apporté leur pierre à l'édifice. Et 6 Watt est un groupe basé à Fianarantsoa mêlant seggae, roots, soul, reggae et d'autres. Leur musique est prometteuse et les lyrics vont dans le bon sens du vent artistique et social actuel. Une des révélations du dernier Fianarantsoa Reggae Festival.