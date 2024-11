Madagascar: Slam national 15e édition - Marc Smith, invité d'honneur

Trois lustres au compteur, et le fondateur du mouvement slam comme invité d'honneur, qui dit mieux ? Le légendaire Marc Kelly Smith arrive tout droit de Chicago pour la quinzième édition du Slam national.

Plus qu'une quinzaine de jours à attendre et le slam national reprendra ses droits. La quinzième édition s'étendra sur neuf jours d'ateliers, de partage de scène et de mots... beaucoup de mots, de poésies et de déclamations. Du 28 novembre jusqu'au 7 décembre, les slameurs, poètes et les amoureux de la littérature plongeront au coeur du festival et rendez-vous annuel des amoureux de vers et de proses.

Invités d'exceptions

La capitale et la ville d'Eau vibreront aux multiples affrontements entre les guerriers des mots en lice pour le sacre du prochain champion national. Cette année encore, l'évènement prend de l'envergure avec des invités de marque. Les invités d'exceptions, Santa, notre champion national en titre ; le Mauricien, Lafleur Malade ; la révélation comorienne, Bacar Nawyia ; Rouda, l'une des valeurs sûres du slam français, et Rebecca Heims la poète qui brise les murs. L'invité d'honneur n'est autre que Marc Kelly Smith, non pas une mais « La légende vivante » de la discipline. Une information qui fait naître des euphories sur la page de Madagaslam, organisateur de l'événement.

Légende vivante

Marc Kelly Smith est un poète et écrivain américain, à qui l'on doit le slam. Les premiers tournois de poésie ont été pensés vers 1986. Des concours ouverts à tous et des poètes qui font des face-à-face. La formule prend et l'engouement est général. De là, le slam est devenu une discipline artistique à part entière et fait l'objet d'art oratoire populaire quasiment dans le monde entier. À 75 ans, Marc Kelly Smith est une référence, par ailleurs il oeuvre pour le développement de la pratique du slam dans le cadre scolaire. Toujours actif, il performe au Green Mill mais aussi sur les scènes des quatre coins du monde.