Madagascar: Journées scientifiques - La science s'ouvre au public à l'AFT

L'Alliance française d'Antananarivo (AFT) organise actuellement les journées scientifiques. Ouvert officiellement hier, ce Festival dédié à la science a été organisé en collaboration avec CIRAD, l'Ivo Siansa et l'Institut de recherche et de développement (IRD). Axé sur « La science dans tous ses états », il invite le public à plonger au coeur de la science et libérer le scientifique qui sommeille en chacun, jusqu'à demain.

Durant les trois jours du festival, des chercheurs issus de divers domaines donneront des conférences aux collégiens et aux lycéens. Ivo Siansa, Haikintana, Sarnao et Climates Madagascar animeront divers jeux et ateliers. Par ailleurs, ces trois journées seront rythmées par des projections scientifiques.

Des thèmes d'actualité et d'importance pour Madagascar seront abordés, tels que la gravité, l'électricité thermique, l'eau et la santé ou encore la biologie du sol.

En marge de cela, les 40 années d'activités du CIRAD à Madagascar seront exposées dans les locaux de l'Alliance française d'Antananarivo pour faire découvrir en images les défis et les avancées de la recherche face aux enjeux spécifiques qui concernent Madagascar et l'Océan Indien.

Toutes les activités du festival seront gratuites.