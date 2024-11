Madagascar: Projet LEM/Manehoa - Surveiller les discours de haine en ligne

Lancement officiel du site web WHAT THE FACT de l'ONG CID

Ce site, accessible depuis hier, a pour objectif de fournir des vérifications de faits et de surveiller proactivement les discours de haine en ligne. Le bureau de vérification des faits WHAT THE FACT est le fact-checking desk de l'ONG CID, dédié à la lutte contre la désinformation et les discours de haine en ligne à Madagascar, dans le cadre du projet LEM - Manehoa, initié par INTERNEWS et financé par l'Union européenne.

Le site WHAT THE FACT ouvre de nouvelles perspectives et démontre leur engagement envers le public. WHAT THE FACT poursuit deux missions clés : la surveillance des discours haineux en ligne et la vérification des faits, en s'appuyant sur une méthodologie rigoureuse. Cette dernière combine un monitoring intensif des médias et des techniques de fact-checking élaborées, acquises grâce à une formation avec Africa Check.

Une interface d'accès simplifiée

Le site WHAT THE FACT se distingue par son design épuré, son interface conviviale et sa navigation respectant la charte de CID. Les utilisateurs pourront accéder aux articles de fact-checking, aux alertes de discours haineux, et s'abonner facilement à la newsletter FEO. Chaque section sera mise à jour régulièrement, en fonction des articles vérifiés par l'équipe de fact-checking et des alertes recueillies en ligne.