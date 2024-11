Madagascar: Mouvement ROHY - Une centaine d'ONG et d'associations dans les 23 régions du pays

Il est le porte-parole de la population auprès des autorités et décideurs politiques à tous les niveaux de la hiérarchie administrative.

Le mouvement « Rindran'ny olom-pirenena hiarovana ny iharaha-manana » (ROHY) prône la lutte contre la corruption et l'application de la loi. Il excelle également dans le domaine économique, concernant, notamment l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles. Le social n'est pas non plus en reste avec surtout les droits de l'homme. Notons que le mouvement ROHY, qui regroupe une centaine d'ONG et d'associations, est présent dans les 23 régions que compte le pays.

Même s'il n'a pas de statut formel, cela ne l'empêche pas de dénoncer ce qui ne marche pas dans le pays. Malgré tout, le mouvement ROHY a ses propres structures. Son administration est assurée par 24 entités réparties dans 2 cellules dont la cellule de coordination et la cellule technique qui se réunissent une fois par mois pour effectuer des restitutions et feedbacks des activités réalisées du mois écoulé et coordonner, ou informer sur les activités en cours et à venir.

Suivi des stratégies nationales

Les missions du mouvement ROHY sont, entre autres, être le porte-parole de la population auprès des autorités et décideurs politiques à tous les niveaux de la hiérarchie administrative, oeuvrer pour l'accès des citoyens aux informations et connaissances nécessaires leur permettant de prendre des décisions éclairées pour leur propre développement et aussi pour celui de la communauté dont ils sont issus, participer et faire participer les citoyens à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques et stratégies nationales, participer et faire participer les citoyens dans le processus de l'instauration de la bonne gouvernance et de l'État de droit (transparence, redevabilité, décentralisation, etc.) et assurer l'éducation citoyenne de la population pour une prise de responsabilité accrue.