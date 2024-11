Afrique: Basket/Africa Cup 3x3 - Deux places qualificatives pour le Mondial en jeu

Les deux sélections championnes chez les hommes et les dames se qualifieront pour la Coupe du monde 3x3 en Mongolie en juin 2025.

Les préparatifs avancent. La Fédération malgache de basket-ball a mis les points sur les i hier, à deux semaines de la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations Africa Cup 3x3, qui se déroulera au Palais des Sports de Mahamasina du 29 novembre au 1er décembre 2024.

« Nous préparons cette compétition depuis novembre 2023, avant même l'Africa Cup en Égypte. La FIBA nous a confié l'organisation des éditions de 2024 et 2025, et nous pourrions ajouter une année supplémentaire si nous le souhaitons. Nous avons signé le contrat en juin ho après avoir obtenu le soutien et l'aval de l'État », a déclaré Jean Michel Ramaroson, président de la Fédération malgache de basket-ball.

Treize équipes masculines et onze féminines issues de quatorze pays s'affronteront à Antananarivo. Du côté des hommes, on retrouve l'Algérie, le Bénin, l'Ouganda, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Maroc, la Mauritanie, la République Centrafricaine, le Rwanda, les Seychelles, le Libéria et Madagascar. Chez les dames, l'Ouganda, le Bénin, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Égypte, le Maroc, les Comores, le Libéria, la République Centrafricaine, le Rwanda et Madagascar seront représentés.

« Si nous avons obtenu cette compétition, c'est grâce à la confiance de la FIBA en notre capacité d'organisation et surtout en notre public », a expliqué Nina Zafisambo, présidente du comité d'organisation. Toutes les commissions sont à pied d'oeuvre. Les joueurs et joueuses présélectionnés au sein de l'équipe nationale ont entamé leur préparation. Ils ont été présentés à la presse hier à Andraharo. Les deux équipes Ankoay sont prêtes. Des tickets pour la Coupe du monde 3x3 en Mongolie, prévue du 23 au 29 juin 2025, sont en jeu lors de cette compétition continentale.

La liste

Hommes

Joueurs

Rakotonirina Fiary Johnson

Solondrainy Alpha Arnol

Ratianarivo Livio Rocheteau

Randriamampionona Elly

Rasolomanana Anthony Nelson

Faralahy Monja Romain

Coaches

- RANDRIANARIVELO Jean de Dieu (Deda)

-RAKOTONIRINA Eli Mickaël ( Ramora)

Dames

Joueuses

Jaofera Minaoharisoa Christiane

Randriantahina Ravaka Sarobidy

Hajanirina Harisoa Muriel

Andriamihajanirina Sydonie Marie Erica

Raherimanana Rondro Emeranchine

Sambatrarimiora Tokin'laina

Coaches

- RAZANANIRINA Prisca

- RAKOTOMALALA Mathieu.