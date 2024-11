Afrique: La lutte contre le diabète - Un combat sans fin pour une santé saine

La journée du 14 novembre est dédiée à la lutte contre le diabète. Organisée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), cette journée mondiale met chaque année l'accent sur un thème spécifique lié à cette maladie. Pour 2024, la thématique choisie est « Diabète et bien-être ».

L'objectif de cette journée est de sensibiliser le public à l'importance du bien-être dans la prise en charge du diabète en plaçant la qualité de vie des personnes atteintes au cœur des actions de prévention et de traitement. Cela permet ainsi d'améliorer leur quotidien et de mieux gérer cette maladie chronique.

Selon de nouvelles données publiées dans The Lancet à l’occasion de la Journée mondiale du diabète, le nombre d’adultes atteints de diabète dans le monde a dépassé les 800 millions, soit plus de quatre fois plus qu’en 1990.

L’analyse, menée par la NCD Risk Factor Collaboration avec le soutien de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), met en évidence l’ampleur de l’épidémie de diabète et la nécessité urgente d’une action mondiale plus forte pour faire face à la fois à la hausse des taux de maladie et à l’élargissement des écarts de traitement, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire, précise l’OMS.

L’Organisation des Nations Unies (ONU) déclare que le diabète est une maladie chronique grave qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d’insuline (l'hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang) ou lorsque l’organisme n’utilise pas correctement l’insuline qu’il produit.

Il faut dire que le diabète est une cause majeure de cécité, d’insuffisance rénale, d’accidents cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et d’amputation des membres inférieurs.

De ce fait, un régime alimentaire sain, l’activité physique, des médicaments, un dépistage régulier et le traitement des complications permettent de traiter le diabète et d’éviter ou de retarder les conséquences qu’il peut avoir, souligne l’OMS.

Avec un accès approprié aux soins du diabète et un soutien au bien-être du patient, toutes les personnes atteintes de diabète ont la possibilité de bénéficier d'une meilleure qualité de vie.

L’Organisation de la santé indique que des millions de personnes atteintes de diabète sont confrontées à des défis quotidiens pour gérer leur maladie à la maison, au travail et à l'école.

Elles doivent faire preuve de résilience, d'organisation et de responsabilité, ce qui a un impact important sur leur bien-être physique et mental.

En 2022, l’OMS a fixé cinq objectifs mondiaux de couverture du diabète à atteindre d’ici 2030. L’un de ces objectifs est de veiller à ce que 80 % des personnes atteintes de diabète parviennent à un bon contrôle glycémique.

Les données d’aujourd’hui soulignent l’ampleur et l’urgence des mesures nécessaires pour faire progresser les efforts visant à combler cet écart.