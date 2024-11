Afrique Centrale: Le festival Amani 2024, rendez-vous culturel incontournable des Grands lacs, annulé

À Goma, en République démocratique du Congo (RDC), le festival Amani a été annulé. L'annonce a été faite ce 14 novembre 2024 par la direction. Il devait célébrer ses dix ans. Black M, Ferré Gola étaient notamment attendus sur scène pour cet anniversaire. Amani, « la paix » en swahili, est présenté comme le plus grand festival de la région des Grands lacs africains. À l'origine de cette annulation, une décision de la mairie qui estime n'avoir pas été informée de la tenue de l'événement.

Devant le majestueux lac Kivu, l'heure est au démontage sur le site du festival, le village Ihusi. C'est via un communiqué officiel que le maire de Goma (est de la RDC), Faustin Kapend Kamand, a demandé le 12 novembre l'annulation de l'événement, en indiquant n'avoir pas été informé de l'organisation des concerts durant trois jours.

Malgré des tentatives de médiations, Guillaume Bismwa, le directeur d'Amani, a pris la décision d'annuler et rappelle que l'organisation s'est toujours faite en accord avec les autorités : « C'est une tristesse, niveau local, niveau provincial, niveau national. Cela se fait toujours dans les règles. Le fait de dire que, en tant qu'autorité on n'était pas au courant, ce n'est pas vrai. »

« Amani n'est pas mort mais il y a un danger »

Avec un budget de 350 000 dollars et 400 000 dollars d'appui technique, le festival Amani est un pilier de l'activité culturelle de la région. Faire taire les armes via la musique, Guillaume Bisimwa porte cette ambition et estime que malgré l'annulation, le festival Amani a un avenir : « Amani n'est pas mort mais, quand même, il y a un danger. Et je pense qu'on doit bien se poser et regarder comment redonner un sourire et donner un meilleur avenir culturel à la jeunesse. »

Annulé mais toujours vivant, le festival Amani peut compter sur l'appui de musiciens de tout le continent africain, notamment Lokua Kanza, Youssoupha ou encore Didier Awadi, signataires d'une lettre de soutien au festival.