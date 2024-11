Togo: HCRRUN, cap sur l'extrême Nord !

Après Lomé il y a quelques jours et semaines, le HCRRUN (Haut-Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale) met le cap sur l'extrême Nord du Togo.

Et ceci, pour poursuivre son programme de réparation et d'indemnisation des victimes de violences sociopolitiques. Et cette fois ce sont les villes de Dapaong et de Mango dans la région des Savanes qui vont accueillir les équipes du HCRRUN.

Selon les informations communiquées, sous l'intitulé « Session d'indemnisation des victimes non vulnérables de la région des Savanes », « les opérations d'indemnisation se dérouleront du 18 au 23 Novembre 2024 ». Quant aux lieux retenus il est indiqué que ce sera au « centre Robert Cornevin de Dapaong et concerneront les victimes non vulnérables des préfectures de Tone, de Cinkassé, de Tandjouaré, de Kpendjal et de Kpendjal-Ouest », et « à la maison des Jeunes à Mango et concerneront les victimes non vulnérables des préfectures de l'Oti et de l'Oti Sud ». Les victimes de ces localités citées sont donc conviées à consulter le site web du HCRRUN (www.hcrrun-tg.org) et aussi les listes affichées dans les bureaux des préfectures et maries concernées.

Une fois les listes consultées, les victimes retenues pour cette étape se doivent de se munir soit de leur passeport, carte d'identité, de permis de conduire ou à défaut de la carte d'électeur de 2023 le jour J.

Quant aux victimes qui ne sont pas prises en compte par cette étape, le HCRRUN les convie « à faire preuve de patience et de compréhension en attendant leur tour d'indemnisation ».