Sénégal: Des professionnels des médias formés sur l'Intelligence artificielle

Dakar — Une session de formation sur l'Intelligence artificielle (IA) s'est ouverte ce mercredi, à la Maison de la presse Babacar Touré, au profit des professionnels des médias sénégalais, à l'initiative du Conseil international de l'intelligence artificielle (CONIA), a constaté l'APS.

"L'Intelligence artificielle et médias en Afrique" est le thème de cette formation réunissant au total 120 journalistes et techniciens, répartis en trois cohortes. Elle est organisée en collaboration avec le Syndicat des Professionnels de l'Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS).

L'étape du Sénégal intervient après celles de la Côte d'ivoire et du Togo où 300 hommes et femmes de médias ont été formés.

Cette formation vise à familiariser les professionnels des médias avec l'Intelligence artificielle.

Le but est également de développer chez les participants une compréhension holistique de l'I.A, une capacité à évaluer la qualité et la véracité des informations à l'ère de l'I.A, en plus d'une adaptabilité à travers la culture de compétences pour naviguer dans un paysage médiatique en constante évolution.

"L'IA est l'une des plateformes de technologie aux multiples possibilités qui, appliquée au métier de journalisme permettra aux professionnels des médias de travailler plus efficacement et de manière plus pratique surtout dans la documentation", a relevé le représentant du ministère de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique, Amadou Kanoute

Selon lui, c'est "un impératif aujourd'hui pour les professionnels des médias de bénéficier d'une formation continue, adéquate et adaptée aux nouvelles technologies devenues incontournables dans la pratique de leurs professions".

Pour le secrétaire général du Synpics, Ahmadou Bamba Kassé, "les journalistes sont à la croisée d'obligations personnelles et professionnelles de rehausser eux-mêmes le niveau de compréhension des enjeux qu'ils ont devant eux". Selon lui, "former ces soldats de l'information à l'utilisation de l'I.A, c'est leur permettre de se baigner dans cet univers et de se l'approprier".

Le Directeur général du Bureau d'Information et de Communication du gouvernement, Mame Goor Ngom a quant à lui, rappelé les avantages qu'offre l'IA aux hommes de médias, citant notamment le "gain de temps considérable et la conduite d'enquêtes en profondeur". "Elle nous permet aussi de vérifier très vite les informations, d'équilibrer les reportages et faire une vérification effective des faits (Fact-checking)", a-t-il avancé.