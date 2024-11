Sénégal: Échanges commerciaux entre le pays et les États-Unis - Plus de 79 milliards de FCFA de déficit en 2023

Le portail de commerce US Africa Trade Desk, également appelé Prosper Africa, une initiative du gouvernement américain visant à renforcer les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux entre les États-Unis et l'Afrique, a été lancé hier, mardi 12 novembre, à la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD).

Les échanges commerciaux entre le Sénégal et les États-Unis, bien que substantiels, restent largement déséquilibrés en faveur de la première puissance mondiale. En 2023, les importations en provenance des États-Unis vers le Sénégal se sont élevées à 173,8 milliards de FCFA, tandis que les exportations sénégalaises vers les États-Unis n'ont atteint que 94,3 milliards de FCFA, générant ainsi un déficit de 79,5 milliards de FCFA.

Parallèlement, les investissements directs américains au Sénégal se sont chiffrés à 349,1 milliards de FCFA entre 2016 et 2022, soit en moyenne 49,9 milliards de FCFA par an, faisant des États-Unis l'un des principaux partenaires économiques du pays. Dans un souci de renforcer ces échanges commerciaux, la coordinatrice de l'initiative Prosper Africa, British Robinson, présente à Dakar dans le cadre d'une tournée en Afrique de l'Ouest, a procédé hier, mardi, au lancement officiel du portail US Africa Trade Desk à la CCIAD.

Le Directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement et des grands travaux (APIX), Bacary Séga Bathily, a exprimé l'espoir que le portail US Africa Trade Desk offre, au-delà des grandes entreprises, de véritables opportunités aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux start-ups sénégalaises, en leur fournissant un accompagnement stratégique pour saisir les opportunités d'exportation vers le marché américain. Il s'agit de faciliter l'accès aux ressources de Prosper Africa pour identifier des partenaires potentiels et obtenir des financements adaptés à leurs projets. Selon lui, cet engagement envers les PME est essentiel pour la diversification de l'économie sénégalaise et la promotion d'une croissance inclusive.

British Robinson a ajouté : « Nous mobilisons les services et les ressources des 17 agences du gouvernement américain impliquées dans Prosper Africa pour offrir aux entreprises et aux investisseurs un accès privilégié aux informations sur le marché, réduire les risques et soutenir les transactions, tout en leur proposant des opportunités de financement ».

Le président de la CCIAD, Abdoulaye Sow, a salué cette initiative tout en précisant que le programme Agora n'a pas pleinement répondu aux attentes en matière de développement des exportations sénégalaises vers les États-Unis. Il a appelé à de larges concertations pour évaluer l'efficacité de cet outil et corriger, si nécessaire, les imperfections relevées.

Prosper Africa, initiative lancée en 2019 par le gouvernement des États-Unis, vise à renforcer les relations économiques et commerciales entre les États-Unis et les pays africains. Elle repose sur l'idée que des partenariats économiques mutuellement bénéfiques peuvent stimuler la croissance et créer des emplois de part et d'autre de l'Atlantique. Cette initiative se distingue par une approche axée sur le secteur privé, où le gouvernement américain facilite les connexions et les investissements en réduisant les obstacles au commerce et en soutenant les projets.