Sénégal: Décès de Mamadou Moustapha Ba - Le représentant Résident du FMI salue la mémoire 'd'un homme d'État exceptionnel'

A l'instar des honneurs rendus à Mamadou Moustapha Ba, par la nation, ainsi que les amis, proches et parents, le Représentant Résident du FMI au Sénégal et à la BCEAO a aussi pour sa part rendu un hommage mérité à l'ancien ministre des finances et du budget dont la lavée du corps a été faite ce mercredi suivi de son inhumation ce même à Nioro. Dans un communiqué, M. Majdi Debbich « salue la mémoire d'un homme d'État exceptionnel et exprime sa solidarité à l'égard de sa famille, du Ministre des Finances et du Budget, de ses anciens collaborateurs, ainsi que de la Nation sénégalaise en cette période de deuil. »

Par un communiqué parvenu à notre rédaction « Le Représentant Résident du Fonds Monétaire International (FMI) au Sénégal exprime ses sincères condoléances suite à la disparition de M. Mamadou Moustapha Ba, ancien Ministre des Finances et du Budget, figure éminente du secteur public sénégalais. »

« En sa qualité de Ministre, sa vision et son leadership ont inspiré de nombreux acteurs de la sphère économique. Il fut un interlocuteur respecté, reconnu pour son professionnalisme et son sens du dialogue dans ses interactions avec les partenaires nationaux et internationaux.

Son dévouement au service public et son engagement envers le Sénégal ont marqué de nombreux échanges, laissant le souvenir d'un homme apprécié pour sa disponibilité et sa courtoisie », témoigne M. Majdi Debbich Représentant Résident du FMI au Sénégal et à la BCEAO.