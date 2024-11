Maroc: Le succès d'un festival de cinéma est lié à la qualité des films programmés (actrice)

Agadir — Le succès de tout festival de cinéma est intimement lié à la nature et à la qualité des films programmés, avec pour objectif d'atteindre un large public de cinéphiles et de professionnels aux goûts variés, et de lui offrir une sélection de projections à la hauteur des attentes, a affirmé l'actrice maroco-canadienne Houda Rihani.

"Le choix d'une oeuvre cinématographique pour un festival repose sur plusieurs critères dont son format, son mode de récit et son genre", a expliqué Mme Rihani dans une interview accordée à la MAP, en marge de sa participation en tant que membre du jury long-métrage de la 20è édition du Festival international Cinéma et Migrations, qui se poursuit jusqu'au 16 novembre à Agadir.

"Cette 20è édition du Festival, j'en suis persuadée, connaîtra un grand succès", a ajouté la comédienne, précisant que les organisateurs ont veillé à programmer une panoplie de films d'une "excellence inégalée". Cette sélection témoigne de l'effervescence que connaît la scène cinématographique à différents niveaux, a-t-elle dit.

Mme Rihani a, en outre, mis l'accent sur l'influence des festivals sur la chaîne de valorisation des films, expliquant que les festivals ont également un impact indéniable en ce sens qu'ils constituent une opportunité idoine pour maximiser la visibilité, la diffusion et la distribution des œuvres cinématographiques.

Par ailleurs, Houda Rihani a tenu à exprimer sa grande fierté de faire partie du jury de cette édition, se disant très touchée par cette nouvelle expérience qui ne peut qu'enrichir son parcours, à travers la découverte d'un cinéma à une thématique si particulière, à savoir la migration.

Née à Casablanca, Houda Rihani, lauréate de l'Institut Supérieur des Arts Dramatiques et de l'Animation Culturelle (ISADAC), a très vite dompté la scène en faisant ses débuts au théâtre avant de passer à la télévision et au cinéma.

Elle a fait son entrée au cinéma marocain en 1998 à travers le film "Elle est diabétique et hypertendue et elle refuse de crever" de Hakim Noury, avant de tourner dans plusieurs films, séries, téléfilms et sitcoms.

Elle compte à son actif de nombreux prix et distinctions, dont le prix de la meilleure interprétation féminine au Festival international du Film Méditerranéen de Tétouan (18ème édition) en 2012, le prix de l'interprétation féminine au Festival National du Film de Tanger et la mention spéciale du jury au Festival International Cinéma et Migrations d'Agadir en 2015.