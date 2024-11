Maroc: Agriculture - Mise en exergue à Errachidia des conclusions du projet Med-Links

Errachidia — Un atelier de sensibilisation a été organisé, mercredi à Errachidia, dans le but de présenter les conclusions du projet MED-LINKS visant à fournir aux petits producteurs des solutions adaptées et efficiente améliorant l'efficacité, la durabilité et l'équité tout au long des chaînes d'approvisionnement des fruits et légumes dans les pays méditerranéens partenaires à savoir le Maroc, la France, l'Italie, la Grèce et l'Egypte.

Le projet est coordonné par l'université de Bologne (Italie), avec la participation notamment des universités de Moulay Ismail de Meknès et du Cadi Ayyad de Marrakech, outre plusieurs autres universités du pourtour méditerranéen.

Cofinancé dans le cadre du Partenariat pour la Recherche et l'Innovation en Méditerranée (PRIMA), le projet porte sur l'évaluation des performances concurrentielles des chaînes d'approvisionnement méditerranéennes et l'analyse des préférences des consommateurs, ainsi que la promotion de l'adoption et la mise en oeuvre de normes de qualité et de durabilité.

Dans une déclaration à la presse, le coordinateur international du projet, Luca Camanzi, a indiqué que le projet tend à fournir aux acteurs de la chaîne d'approvisionnement à petite échelle des pratiques de gestion et de favoriser des relations commerciales optimisées améliorant la qualité, la durabilité et la rentabilité.

Il s'agit également d'assurer aux agriculteurs des outils managériaux novateurs et des business models leur permettant une meilleure prise de décisions et une résilience contre les contraintes liées notamment à l'accès aux marchés, a-t-il dit.

Pour sa part, le coordinateur local du projet, Mohamed Ait Hou, a relevé que cet atelier vise à présenter les conclusions du projet Med Links, qui comprend 11 équipes de recherches représentant cinq pays méditerranéens.

Le projet devrait offrir aux petits agriculteurs des solutions innovantes sur mesure qui leur permettent de se repositionner sur la chaine d'approvisionnement et de maintenir leur compétitivité sur les marchés, a dit M. Ait Hou, également enseignant-chercheur à la Faculté des sciences et techniques d'Errachidia relevant de l'Université Moulay Ismail.

Il a également fait état du lancement d'une plateforme de commercialisation numérique en cinq langues, ayant pour but d'expliquer aux agriculteurs les modalités d'obtention des certificats de qualité, et de promouvoir les liens entre producteurs et consommateurs.

MED-LINKS a mis en place des processus d'optimisation adaptés aux clusters d'entreprises spécifiques dans trois systèmes différents de chaîne d'approvisionnement de fruits et légumes à savoir les chaînes d'approvisionnement alimentaire locales courtes (SFSC), le marché public écologique (GPP) et les chaînes d'approvisionnement orientées vers l'exportation (EOSC).