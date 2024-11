Tunisie: 38e édition des Journées de l'Entreprise - S'adapter aux grands changements pour accélérer la croissance

Les 38èmes Journées de l'Entreprise, prévues du 5 au 7 décembre 2024 à Port El Kantaoui, se tiendront sous le thème « L'Entreprise et les grands changements : adaptation et opportunités ». Cet événement majeur met en lumière les défis et opportunités qui se posent aux entreprises tunisiennes dans un contexte géopolitique en constante évolution et face à une nouvelle approche économique nationale.

Les participants auront l'occasion de débattre et d'analyser la manière dont les entreprises peuvent s'adapter aux transformations en cours tout en les utilisant comme leviers pour accélérer leur croissance. Le programme de la première journée abordera des thématiques cruciales, telles que la nouvelle réglementation sur les chèques et les obligations bancaires, les changements géopolitiques et les réformes législatives concernant le travail. Des ateliers approfondis seront également organisés, où des experts proposeront des recommandations pour soutenir le développement des secteurs de l'économie nationale.

Pour la première fois, l'événement offrira une place au secteur communautaire, en plus des secteurs privé et public, soulignant l'importance de l'inclusion dans la réflexion stratégique.

Le samedi 7 décembre, les dirigeants d'entreprises pourront participer à des CEO Masterclasses, qui offriront une formation pratique pour intégrer des projets de décarbonation et d'intelligence artificielle dans leurs stratégies de transformation. Ils auront également l'opportunité de travailler sur des études de cas relatives au changement climatique, avec l'objectif de mettre en avant des pratiques inspirantes et des bonnes pratiques à adopter pour une transition durable.

Anis, dans un environnement en perpétuelle mutation, où les entreprises doivent non seulement s'adapter à des régulations de plus en plus complexes, mais aussi saisir les opportunités offertes par les nouvelles technologies, ces Journées de l'Entreprise s'imposent comme un moment clé pour anticiper les changements et en tirer parti pour une transformation stratégique.

Télécharger le programme (en projet)