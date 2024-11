Tunisie: Des lignes de crédit internationales pour soutenir les PME

En vue de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME), pilier de l'économie tunisienne, le ministère de l'Économie et de la Planification a mis en place plusieurs lignes de crédit avec des partenaires internationaux. Ce soutien vise à répondre aux difficultés de financement rencontrées par les PME, essentielles pour la création d'emplois et la croissance économique.

Dans le cadre de ses réponses aux questions des députés lors de la session parlementaire consacrée, mercredi 13 novembre 2024, à la discussion du budget pour la mission de la planification et de l'économie, le ministre Samir Abdel Hafidh a indiqué qu'en 2023, la Tunisie a bénéficié d'une ligne de crédit de 120 millions de dollars de la Banque mondiale et de 170 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement (BEI), spécifiquement dédiés aux banques pour financer les PME.

En complément, un nouveau financement de 80 millions d'euros, en partenariat avec l'Agence française de développement, sera soumis au Conseil des ministres, tandis qu'un programme additionnel de 90 millions d'euros avec la Banque africaine de développement (BAD) attend validation législative.

Selon le ministre, ces ressources financières permettront aux PME tunisiennes de renforcer leurs capacités et de stimuler leurs activités. Cette initiative vise également à encourager l'investissement privé en créant un environnement plus favorable aux entreprises. Le gouvernement espère ainsi positionner les PME comme moteur de la relance économique et de l'innovation, contribuant à un développement régional équilibré et durable.