Afrique: L'amélioration des statistiques dans le continent est essentielle pour atteindre les objectifs de développement durable - Directeur de la CEA.

<strong>Addis Abeba, le — Oliver Chinganya, directeur sortant du Centre africain pour la statistique de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), a souligné l'importance cruciale de systèmes statistiques robustes pour que l'Afrique puisse atteindre l'Agenda 2063 de l'Union africaine et les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies à l'horizon 2030.

Dans un article de blog publié le 14 novembre 2024, Chinganya a décrit les principaux défis et priorités stratégiques pour faire progresser les capacités statistiques de l'Afrique.

Le besoin croissant de l'Afrique en données de haute qualité, actualisées et accessibles est au coeur de ses ambitions de développement. Cependant, de nombreux bureaux statistiques africains sont confrontés à des obstacles importants, notamment un financement insuffisant, une technologie obsolète et un manque de personnel qualifié.

Chinganya a appelé à une approche multidimensionnelle axée sur la modernisation de l'infrastructure statistique et le renforcement des capacités humaines, en mettant l'accent sur le développement de technologies de pointe et la formation d'une main-d'oeuvre qualifiée.

L'essor des technologies numériques, telles que les téléphones portables, l'imagerie satellite et l'informatique avancée, offre des opportunités pour améliorer la collecte et l'analyse des données sur tout le continent.

Il a souligné l'importance d'intégrer ces technologies dans les systèmes statistiques pour surmonter les obstacles traditionnels à la collecte de données, rendant l'acquisition de données plus rentable et plus rapide.

Il est également essentiel de favoriser une culture d'utilisation des données et de culture statistique, car les données statistiques doivent éclairer non seulement les politiques gouvernementales, mais aussi diverses initiatives de développement.

Le renforcement de la gouvernance statistique, notamment une législation et des cadres solides, est essentiel pour garantir la crédibilité et l'indépendance des bureaux nationaux de statistique.

Enfin, Chinganya a souligné l'importance de la collaboration régionale et internationale, citant les efforts de l'Union africaine et de la CEA pour harmoniser les normes statistiques. Pour atteindre les objectifs ambitieux des ODD et de l'Agenda 2063, des méthodes de collecte de données innovantes, une meilleure intégration des données et des indicateurs adaptables sont nécessaires.

Le renforcement des systèmes statistiques africains sera essentiel pour stimuler le développement durable sur tout le continent.