Ile Maurice: Bras de fer Duval-Lesjongard

Le Parlement sera sans leader de l'opposition s'il n'y a pas d'accord. À hier, rien n'avait encore été décidé quant à la personne qui serait leader de l'opposition. Adrien Duval, le député du Parti mauricien social-démocrate et Joe Lesjongard, le président du Mouvement socialiste militant, se disputent le poste. Aux dernières nouvelles, Joe Lesjongard pourrait s'adjuger ce poste après qu'Adrien Duval a consenti à se mettre en retrait.

Pravind Jugnauth, le leader du MSM, a fait comprendre à Xavier-Luc Duval que ce poste doit revenir à Joe Lesjongard en raison de son ancienneté et de son expérience comme ministre et speaker adjoint, apprend-on de sources proches du MSM. Toutefois, Xavier-Luc Duval lui aurait déclaré qu'Adrien Duval bénéficie du soutien de deux députés de l'Alliance de Libération, Dianette Henriette-Manan et Jacques Edouard.

Pour rappel, le PMSD-Rodrigues, avec un élu à l'Assemblée régionale de Rodrigues, en l'occurrence Louis-Ange Perrine, fait partie de cette alliance. Toutefois, les dirigeants de l'Alliance de Libération nient apporter leur soutien à Adrien Duval. Ils veulent que leurs députés siègent au gouvernement. «Les deux députés de l'Alliance de Libération ne sont pas membres du PMSD-Rodrigues. Ils sont de l'Union du Peuple de Rodrigues et du Front Patriotique de Rodrigues. Je suis désolé pour Xavier-Luc Duval mais il doit se ressaisir», a déclaré Johnson Roussety.

L'Organisation du Peuple de Rodrigues (OPR) veut également soutenir le gouvernement de Ramgoolam. Il ne restera donc que Joe Lesjongard et Adrien Duval qui ambitionnent d'être à ce poste. L'expert en Constitution, Milan Meetarbhan, maintient que la Constitution est claire. «C'est celui qui a la majorité qui devient le leader de l'opposition. Cela doit se décider entre eux. S'il n'y a pas de consensus, le Parlement sera sans leader de l'opposition», explique-t-il. Cependant, dans l'éventualité que Navin Ramgoolam ne souhaite pas avoir les élus de l'OPR à ses côtés, Francisco François et Roxane Collet siègeront dans l'opposition et ils apporteront leur soutien à Joe Lesjongard.