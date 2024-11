Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - La GAE et Yekolab signent un partenariat pour la formation de 300 porteurs de projets

Le coordonnateur général de la Génération auto-entrepreneur (GAE), Digne Elvis Okombi Tsalissan , et la directrice de Yekolab, Dominique Opana, ont signé le 13 novembre, au Palais des congrès de Brazzaville, un protocole d'accord visant à former trois cents porteurs de projets.

La formation de la première cohorte durera un mois. A travers ce protocole d'accord, GAE a pris l'engagement de sélectionner des projets pertinents et d'accompagner les meilleurs d'entre eux. Selon Digne Elvis Okombi Tsalissan, aucun projet n'a été sélectionné sur une base subjective. À la fin de la formation, seuls des projets méritants seront financés et les initiateurs entendent lancer un prix pour récompenser des porteurs des projets ayant fait preuve de créativité, d'assiduité et d'innovation.

« La signature du protocole d'accord de ce matin répond à l'objectif d'insérer nos jeunes. Il s'agit de tendre la main à une jeunesse soucieuse de se démarquer, celle qui imagine les solutions pour améliorer notre quotidien. Le Congo est un pays d'opportunités avec une position géographique très stratégique, un marché de plus de 20 millions d'habitants à moins de 30 minutes. Une ouverture au monde avec notre port en eau profonde et plus de 4 millions des terres arables sont des atouts dont chacun devrait profiter », a indiqué le coordonnateur général de GAE.

Il a également rappelé que le dernier Recensement général de la population et de l'habitat, organisé en République du Congo, établit un pourcentage de 76% des jeunes dans le pays. Un pourcentage qui représente un atout pour servir d'élément déclencheur nécessaire au développement du pays. « Il est aussi à noter que plus de 50% de la jeunesse congolaise est sans emploi, de ce fait, victime de l'exclusion sociale, économique et politique. D'après des récentes études, plus de 68% des jeunes congolais souhaitent travailler dans la fonction publique ;17% seulement sont enclins à se lancer dans l'entrepreneuriat et 37% des jeunes ne sont ni en éducation ni en emploi, moins encore en formation », a poursuivi Digne Elvis Okombi Tsalissan.

Faire des porteurs de projets des entrepreneurs

Il a, par ailleurs, déploré le fait que des phénomènes tels que le décrochage scolaire ont atteint des proportions inquiétantes avec pour conséquences l'apparition de la délinquance juvénile, de la prostitution. Face à ce tableau, a-t-il indiqué, l'initiative du président de la République de consacrer l'année 2024 à la jeunesse devrait être une préoccupation de tout le pays, nécessitant un engagement ferme et un élément de mobilisation de tout un peuple.

Présentant sa structure, la directrice générale de Yekolab, Dominique Opana, a informé que depuis sa création en 2014, cet incubateur a déjà formé et accompagné plus de 2500 jeunes. Nombreux de développeurs et de designers qui sont passés par Yekolab travaillent actuellement dans certaines institutions du pays. « Nous sommes-là toujours pour les jeunes, parce que notre objectif est que chaque jeune puisse se prendre en charge et aider notre pays à aller de l'avant. La vocation de Yekolab est non seulement de former les jeunes, mais aussi d'accompagner les porteurs de projets pour faire d'eux des entrepreneurs. Ces idées qui, chaque fois, tourmentent notre sommeil, qu'elles soient transformées en entreprise », a-t-elle expliqué.

Association à but non lucratif, Yekolab forme aussi des enfants dont l'âge varie entre 7 et 18 ans en robotique et en programmation. Il dispose aussi du programme Yeko-élite de l'université en intelligence artificielle (IA). « L'utilisation de l'IA fera, d'ailleurs, partie du cursus aussi des porteurs de projets que vous êtes, pour vous permettre de développer non seulement votre projet, mais aussi d'avoir des outils, des armes qu'il faut pour que cette entreprise puisse exister. Aujourd'hui, nous sommes très honorés de vous accueillir dans nos locaux et de vous accompagner. Nous vous encourageons dans la marche que vous avez choisie pour aller de l'avant ; disposez du temps ; soyez sérieux avec vous-mêmes », a invité Dominique Opana.