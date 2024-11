Gabon: La Plate-forme Familiale pour le Oui à Mounana et environs occupe le terrain

La campagne référendaire bat son plein à travers les neuf provinces du Gabon. Dans le département de la Lébombi Leyou, précisément à Mounana et environs, c'est la Plate-forme Familiale pour le Oui, portée par Francis Lendjoungou et Etienne Mathurin Ramba, qui est à la manoeuvre. Elle multiplie des rencontres pour sensibiliser, expliquer aux uns et aux autres, l'intérêt de voter en faveur du Oui pour le projet de Constitution soumis à leur appréciation.

Francis Lendjoungou et Etienne Mathurin Ramba, tous fils du département de la Lebombi Leyou, ont compris la nécessité de voter en faveur du Oui pour le projet de Constitution, le 16 novembre prochain. Avec les membres de la Plate-forme Familiale, ils sillonnent les quartiers et les villages du département de la commune de Mounana, pour expliquer le bienfondé de voter pour le Oui.

"L'article 25, dans le cadre du projet de Constitution gabonaise, nous souligne l'importance du mariage entre deux personnes de sexes opposés, comme fondement de la famille. Cette disposition garantit ainsi la protection des valeurs sociales et parentales dans une société en quête d'équilibre." a expliqué Francis Lendjoungou, comme pour montrer le choix du nom de la plate-forme.

Pour Etienne Mathurin Ramba, cette Constitution offre des libertés aux citoyens gabonais et garantit la bonne gouvernance. Aussi, souligne t-il, "les raisons de mon choix sont dues au fait que ce projet de Constitution exprime la volonté du Peuple à travers le Dialogue national inclusif. Nous pouvons enfin vivre l'alternance politique dans notre pays. Ce projet de Constitution prévoit en son article 42, la limite des mandats qui est une grande victoire pour tous les combattants de la démocratie dans notre pays" a t-il fait savoir.

Plusieurs jeunes disent adhérer à cette initiative, qui pour eux, est une opportunité pour la jeunesse gabonaise. "La Constitution pour laquelle nous allons dire Oui ce 16 novembre, garantit la limitation des mandats présidentiels, les droits civils, politiques, sociaux, culturels, économiques et environnementaux. Elle fait mention de l'inclusion des femmes, des jeunes, des personnes vulnérables. On trouve la restauration de nos valeurs, la transparence et bonne gouvernance. "lance un jeune disant appartenir à la jeunesse consciente.

Tous ou presque sont convaincus de voter en faveur du Oui pour ce projet de Constitution, qui sans doute, va triompher au soir du 16 novembre dans les urnes. Le rendez-vous est pris pour le samedi. Les Gabonais sont face à leur histoire.