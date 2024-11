Congo-Kinshasa: Le budget 2025 alloue un peu plus de 13 % de fonds au secteur de la défense, sécurité et justice

L'analyse du budget 2025, déposé en octobre dernier à l'Assemblée nationale par la cheffe du Gouvernement, révèle que le secteur de la défense, de la sécurité publique et de la justice est financé à 13,12%.

Cette enveloppe est destinée à l'armée, à la police, aux cours et tribunaux et aux centres pénitentiaires.

L'examen du document 06 sur les prévisions des dépenses du budget 2025 renseigne que 7,43% du budget sont destinés à la défense nationale.

De ce montant, la défense militaire prend à elle seule près de 6%.

Les autres affaires concernant la défense ainsi que la recherche et le développement prennent moins de 2%.

Quant au budget destiné à l'ordre et la sécurité publique, le service de la police prend 1,57% et 1,33% sont destinés à la protection civile.

Les cours et tribunaux consomment 1,43% du budget et 0,34% va à l'administration du système judiciaire et pénitentiaire.

La recherche et développement concernant l'ordre et la sécurité bénéficie de 0,78% du budget et 0,28% seulement sont affectés autres affaires concernant l'ordre et la sécurité publique.