Cote d'Ivoire: Primud 2024 - Roseline Layo consacrée, retour sur 9 ans d'excellence artistique

La cérémonie des Primud d'Or 2024, qui s'est déroulée dans la nuit du dimanche 10 novembre au lundi 11 novembre, a vu triompher Roseline Layo, couronnée Primud d'Or devant Tam Sir, Himra et Didi B. Remis par Asalfo, membre du célèbre groupe Magic System, ce prix représente non seulement une reconnaissance artistique, mais aussi un encouragement pour l'industrie musicale ivoirienne. En plus du trophée, Roseline Layo a reçu une enveloppe de 20 millions de F CFA, marquant son succès et l'impact de son travail sur de la scène musicale ivoirienne.

Depuis sa création en 2015, le Prix des Musiques Urbaines et du Coupé-Décalé (Primud) célèbre les talents ivoiriens et africains qui brillent dans divers genres musicaux. En neuf ans, cette distinction est devenue une plateforme de reconnaissance et de promotion pour les artistes de la musique urbaine, offrant une visibilité et des opportunités aux talents émergents.

Bilan des 9 ans de Primud : Un catalyseur de l'industrie musicale ivoirienne

Depuis sa première édition, le Primud a permis de distinguer des icônes telles que DJ Arafat, Ariel Sheney, Safarel Obiang, et bien d'autres qui ont marqué le paysage musical. Chaque édition est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux talents et de récompenser l'évolution des genres tels que le coupé-décalé, le rap ivoire, le zouglou et d'autres tendances musicales.

Le palmarès de cette année reflète cette diversité avec des récompenses pour différentes catégories :

Primud d'Or : Roseline Layo

Meilleur Artiste de l'Afrique de l'Ouest : Axel Merryl

Meilleur Artiste Coupé-Décalé : Dydy Yeman

Meilleur Groupe Zouglou : Les Leaders

Meilleur Hit de l'Année : Tam Sir pour "Coup du Marteau"

Meilleur Artiste Rap Ivoire : Himra

Meilleur Artiste Rap Afrique Francophone : Didi B

Étoile Montante du Rap Ivoire : Dre-A

Cette édition 2024 a également rendu hommage à Michel Bohiri pour sa contribution à l'art et la culture ivoirienne, mettant en avant l'impact culturel du Primud en tant que vecteur d'identité nationale. Depuis ses débuts, le Primud ne se limite pas à récompenser des performances artistiques, il valorise aussi l'engagement culturel et social des artistes, renforçant ainsi l'importance de la musique comme vecteur de cohésion et de fierté nationale.

Pour célébrer cette neuvième édition, le Primud a, une fois encore, réussi à rassembler des personnalités influentes et à attirer l'attention du public, confirmant son rôle de vitrine de l'excellence musicale ivoirienne.