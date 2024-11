Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Deux cents micros projets d'entreprises à formaliser

Lors du lancement officiel de la deuxième édition des journées portes ouvertes sur l'action sociale au Congo, le 13 novembre à Brazzaville, la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, a mis à la dispostion de sa collègue ministre des Petites et Moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, la liste des deux cents bénéficiaires du projet Telema en vue de la formalisation de leurs activités.

« A travers ce transfert, ces bénéficiaires cesseront d'évoluer dans le secteur informel. Parmi eux, 70 viennent de Brazzaville, 70 de Pointe-Noire, 60 du Pool. Il y a encore cinq cents bénéficiaires qui sont dans le processus d'accompagnement », a expliqué la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire.

Le temps est donc est venu pour le ministère des PME et de l'Artisanat de prendre le relais dans le suivi de ces jeunes vulnérables porteurs de projets d'entreprise par la formalisation qui va les aider à développer au mieux leurs activités, selon la ministre Jacqueline Lydia Mikolo.

« Ils vont bénéficier de tous les avantages que le gouvernement met à la disposition des porteurs de projets à travers notamment l'Agence congolaise pour la création des entreprises ; l'Agence de développement des très petites, petites et moyennes entreprises et le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement », a-t-elle expliqué.

La formalisation que le ministère chargé des PME va assurer permettra, en effet, à ces porteurs de projets d'être en conformité avec le cadre légal en ayant notamment accès à un système de protection sociale pour le propriétaire de l'entreprise et ses employés. A dire vrai, la formalisation ouvre aux entreprises la voie du financement, des services et technologies d'appui aux entreprises et les rend moins exposées aux sanctions de l'Etat.