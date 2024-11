Tunisie: Atpcc - Parution de l'ouvrage collectif « Regards sur le cinéma amateur tunisien »

L'ouvrage collectif « Regards sur le cinéma amateur tunisien », coordonné par Ons Kamoun et Kamel Ben Ouanès et publié par les Editions Sahar (2024), dans la série « Les Cahiers » de l'Association Tunisienne pour la Promotion de la Critique Cinématographique (Atpcc), sera présenté ce jeudi à 17h30 à la Salle Tahar Cheriaa-Cité de la culture Chedly Klibi. Premier numéro de la série « Les Cahiers » qui revient après 20 ans d'absence, cet opus de 132 pages, note l'Atpcc, vise à combler le manque de critiques sur les films amateurs, car écrire sur ces oeuvres est une manière d'accompagner l'évolution d'un « autre » cinéma tunisien, indépendant et non professionnel.

Les contributions à cet ouvrage, avance l'Atpcc, sont particulièrement intéressantes en raison de la diversité des points de vue des auteurs, issus de parcours variés et adoptant des approches multiples (esthétique, sociologique, anthropologique et historique).Organisée par l'ATPCC en partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l'Image (CNCI), la Cinémathèque Tunisienne et la Fédération Tunisienne des Cinéastes Amateurs (FTCA), la séance de présentation sera suivie de la projection-débat de six courts-métrages (présentés dans l'ouvrage) produits par plusieurs ciné-clubs entre 1971 et 2012, et ce, en présence des réalisateurs et des membres de la FTCA.

Il s'agit des films suivants : « Extase » (Nachwa-1971) de Hamadi Bouabid (club Kairouan), « Seuils interdits » (Atabat mamnouaa-1972) de Ridha Béhi (club Kairouan), « Mansour et le régime » (Mansour wannidham-2002) de Mohamed Bouhjar, Slim Amamou et Kaouther Ben Hania (club Tahar Haddad), » Le Cuirassé Abdelkarim » (al-moudarrâa Abdelkarim-2002) de Walid Mattar (club Tunis), « Dénouement » (Taalila-2004) d'Anouar Lahouar (club Sousse) et « Fils de pauvreté » (weld el fakr-2012) de Nidhal Ben Hassine (club Hammam Ghezaz).