Tunisie: Signature de diverses conventions dans le secteur de la plasturgie et lancement de la formation courte durée

Dans le cadre du projet FIESP II, une journée des accords dédiés au secteur de la plasturgie s'est tenue à Sousse le jeudi 14 novembre 2024, sous l'égide de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica), en partenariat avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et la Deutsch Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) à travers le projet Formation Inter-entreprises avec le secteur privé FIESP.

Cette journée a été marquée par la signature d'une convention entre l'Aneti, la chambre syndicale des Fabricants transformateurs de plastiques et la GIZ Tunisie vise à organiser des actions de formation de courte durée ciblée, dans le cadre du projet « Fiesp II », pour les métiers de la plasturgie.

En outre, plusieurs accords ont été conclus entre les entreprises partenaires et l'Unité d'appui à la formation et à l'employabilité (Uafe), visant à optimiser la préparation et l'intégration professionnelle des stagiaires dans le domaine de plasturgie.

Lors de son intervention, Mahmoud Osman Turki, coordinateur du projet Fiesp II au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, a souligné : « Ces partenariats représentent des opportunités précieuses pour renforcer le secteur de la formation professionnelle et de l'emploi. Ils permettront de créer de nombreuses opportunités d'emploi et d'améliorer les compétences cognitives et professionnelles des travailleurs dans le secteur plasturgie, tout en développant leurs capacités dans leurs spécialités. »

Environ 60 entreprises du secteur plasturgie et des industries connexes étaient présentes lors de cet événement. Ce fut également l'occasion d'offrir des formations courtes dans trois spécialités : l'injection, la rhéologie et la conception d'outils et d'extrusion. L'objectif est de former 30 participants dans chaque spécialité, avec une durée totale de formation fixée à six mois.

Omar Chaqchaq, président de la Chambre syndicale nationale des transformateurs de plastique et représentant de la Fédération Nationale de la Chimie, a affirmé : « Ces accords et partenariats contribueront à soutenir le marché de l'emploi en Tunisie et à qualifier un grand nombre de travailleurs dans un secteur vital pour notre pays. »

De son côté, Dieter Bräuer, responsable du projet Fiesp II à la GIZ, a exprimé sa satisfaction quant à ces partenariats en déclarant : « Nous sommes honorés d'être acteurs dans ces projets qui aideront toutes les parties prenantes à se développer et à acquérir de nouvelles expériences enrichissantes. »

Le projet Fiesp contribue directement à renforcer les opportunités d'emploi sur le marché tunisien dans trois secteurs professionnels clés : textiles, plasturgie et hôtellerie. Cela se fait à travers des interventions ciblées visant à améliorer la qualité de la formation professionnelle dans ces domaines, en étroite collaboration avec le secteur privé.

Tous les cours de formation proposés dans le cadre du projet Fiesp se déroulent dans un contexte pratique au sein des entreprises, selon un modèle de formation duale allemand adapté au contexte tunisien. Cette approche permet d'augmenter les chances d'obtenir un emploi, tant dans le secteur public que privé, tout en offrant aux entreprises une main-d'oeuvre qualifiée répondant directement à leurs besoins.