Lors de sa participation aux travaux de la 37e session du conseil des ministres arabes du transport qui s'est tenu en Alexandrie (Egypte), le ministre du Transport, Rachid Amri, a appelé à la mise en place de stratégies arabes communes dans le domaine du transport afin d'optimiser la logistique et d'améliorer le rendement des différents modes de transport.

La complémentarité et la coordination des stratégies nationales des pays arabes permettra de hisser et d'intégrer les économies arabes dans les chaînes de valeurs internationales, a relevé le ministre, ajoutant par ailleurs que la réalisation d'un tel objectif pourra se faire à travers la mise en place et le développement d'un réseau d'infrastructure de transport moderne et le renforcement et l'interconnexion entre les différents modes de transport ainsi que par l'amélioration des législations en vigueur.

Il s'agit d'œuvrer, par ailleurs, pour une meilleure sécurité du transport des citoyens, de préserver la qualité et la propreté de l'environnement dans lequel s'insère ces modes de transport et de faciliter et alléger les procédures administratives afin de faciliter le déplacement des voyageurs et les échanges et flux de marchandises entre les pays arabes, a relevé le ministre.

Rachid Amri a, par ailleurs, affirmé que la Tunisie prévoit de réformer l'infrastructure du transport à travers le développement et la mise en place d'un réseau de transport moderne et intégré qui répond aux attentes des citoyens.

Cette nouvelle stratégie s'articulera principalement autour du développement des modes de transport propre et écologique et du réseau ferroviaire pour une meilleure circulation des voyageurs et des marchandises à travers les pays arabes. Le ministre a profité de cette occasion pour réitérer le soutien de la Tunisie à la Palestine et au Liban.